Le titre de « meilleur poids-lourd du monde » revient une nouvelle fois à un camion électrique

Chaque année, lors du salon IAA Transportation 2024 à Hanovre, se déroule le concours « International Truck of the Year 2025 » visant à élire le meilleur poids lourd du marché. Cette année, c’est un camion électrique qui remporte le titre : il s’agit du Mercedes eActros 600.

Mercedes eActros 600 // Source : Mercedes

Pour la seconde année consécutive, c’est un camion électrique qui rafle le titre d’International Truck of the Year (ITOY). Un an après la victoire du Volvo FH Electric, c’est le Mercedes-Benz eActros 600 qui a séduit le jury, apprend-on dans un communiqué de la marque.

Une autonomie intéressante

La marque en profite pour rappeler ce qui a séduit les journalistes. Mercedes a ainsi organisé un voyage test de plus de 15 000 km avec deux exemplaires d’eActros 600. Durant ce long périple, les tracteurs du constructeur à l’étoile ont traversé 22 pays en tractant 40 tonnes dans la remorque.

Un exercice grandeur nature qui a permis de se rendre compte de l’autonomie réelle de ce camion. Mercedes annonce avoir réussi à parcourir 500 km avec une charge complète. Selon la météo, il est possible de parcourir 600 km. Pour arriver à une telle autonomie, l’eActros 600 utilise une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 600 kWh.

Mercedes eActros 600 // Source : Mercedes

Pour augmenter encore un peu l’autonomie, l’eActros 600 est équipé du régulateur de vitesse Predictive Powertrain Control (PPC). Celui-ci tient compte de la topographie, du tracé de la route et des panneaux de signalisation pour une conduite la plus efficace possible. L’aérodynamisme poussé de la cabine joue également un rôle.

De la puissance et une charge très rapide

Autre point fort, selon Mercedes : un confort de conduite, avec une « accélération en douceur » malgré un moteur pouvant développer jusqu’à 816 ch (600 kW) et une absence de vibration – un des points fort d’une motorisation électrique.

Un coup d’œil à la fiche technique nous apprend que la charge de 20 à 80 % demande environ 60 minutes, grâce à une architecture 800 volts et une puissance de charge maximale de 400 kW.

Mercedes eActros 600 // Source : Mercedes

Néanmoins, Mercedes-Benz a d’ores et déjà annoncé une compatibilité future avec le standard MCS (pour Megawatt Charging System), de quoi raccourcir ce temps de charge à 30 minutes seulement – à condition, évidemment, de trouver une borne pouvant développer cette puissance.

Cela permettra, selon la marque, d’obtenir une autonomie quotidienne de « nettement plus de 1 000 kilomètres par jour » en comptant les pauses obligatoires des chauffeurs. C’est largement plus que la moyenne d’un chauffeur routier français qui est de 467 km par jour selon l’Enquête sur la durée de travail des conducteurs routiers par lecture de chronotachygraphes du SDES.

Mercedes eActros 600 // Source : Mercedes

Ce sont, selon le constructeur, toutes les qualités que les jurés ont appréciées lui permettant d’obtenir le titre d’International Truck of the Year 2024. Notons que, côté voitures, les titres de Car of the Year reviennent régulièrement à des voitures électriques. La Nissan Leaf avait ouvert le bal dès 2011, avant d’être rejointe par le Jaguar I-Pace (2019), la Kia EV6 (2022), le Jeep Avenger (2023) et le Renault Scénic E-Tech en 2024.