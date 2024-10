Renault annonce l’arrivée de nouvelles batteries pour réduire le prix de ses voitures électriques

Ampère, filiale de Renault dédiée aux voitures électriques annonce de nouvelles améliorations pour ses véhicules et ses batteries. Elle vient en effet de démarrer l’intégration de la chimie LFP sans cobalt dans ses autos pour réduire le prix de ces dernières.

Depuis sa Renaulution en 2021, le constructeur tricolore multiplie les lancements de modèles électriques. On pense notamment aux Mégane et Scénic E-Tech, sans oublier bien sûr la R5 ainsi que la toute dernière R4, que nous avons découverte en marge du Mondial de l’auto de Paris.

De nouvelles avancées technologiques

Mais bien évidemment, la firme ne veut pas s’arrêter en si bon chemin, et veut poursuivre le développement de sa gamme de voitures électriques. C’est d’ailleurs dans ce but qu’elle avait annoncé en fin d’année 2022 la création d’Ampère. Il s’agit en fait de sa filiale intégralement dédiée aux véhicules électriques, qui sera notamment chargée du développement de la version de série du concept Renault Twingo Legend. L’entreprise gère tous les aspects de la conception, jusqu’aux batteries des autos badgées du constructeur au losange.

Au mois de juillet dernier, Renault avait annoncé son ambition de réduire de 20 % le prix des accumulateurs de ses véhicules électriques, d’ici à 2026. Et quelques mois plus tard seulement, voilà que cet objectif est déjà en train d’être concrétisé, comme l’explique Ampère dans un communiqué qui vient tout juste d’être publié. Mais comment cela est-ce possible ? En fait, le constructeur tricolore prévoyait de réduire l’usage de la technologie NMC (nickel – manganèse – cobalt), qui possède l’avantage d’offrir une plus grande densité d’énergie que le LFP (lithium – fer – phosphate).

Renault Twingo Legend // Source : Renault

Mais elle coûte aussi beaucoup plus cher, ce qui explique la volonté de Renault, comme de Stellantis, d’opter pour cette seconde technologie. Mais si le groupe franco-italien a beaucoup de mal à opérer ce changement, ce n’est pas le cas de l’entreprise dirigée par Luca de Meo. Ampère annonce que les premières voitures électriques Renault intégrant des batteries LFP seront commercialisées dès 2026.

Ampère n’a pas encore dit son dernier mot, et prévoit d’aller plus loin comme il l’annonce dans son communiqué. En effet, à partir de 2028, Ampère prévoit d’intégrer dans ses voitures électriques des nouvelles chimies de batteries sans cobalt, qui allient les avantages des technologies NMC et LFP. Parmi eux, le coût bas, la sécurité et la densité énergétique, mais pas seulement.

Un prix encore plus bas

Et pour cause, cette nouvelle solution permettrait également de réduire considérablement le temps de recharge, annoncé sous la barre des 15 minutes. Ce qui devrait rassurer les automobilistes qui ont peur de passer trop de temps à la borne, et qui permettra au constructeur de mieux faire face à la concurrence venue de Chine.

De plus, Ampère travaille également sur la batterie solide, qui devrait voir le jour d’ici à 2030. Cette dernière fera appel à « une cathode sans cobalt et une anode Lithium Metal » comme l’explique la marque.

Le constructeur tient également à développer les technologies CTP (cell-to-pack) et CTC (cell-to-chassis), qui se caractérisent par des cellules intégrées directement au pack de batteries, sans modules intermédiaires ou dans le châssis. Une solution qui permet de réduire drastiquement les coûts de production, alors que l’on sait que la batterie représente environ 40 % du prix total d’une voiture électrique. Le seul souci réside dans le diagnostic et le changement en cas d’accident, ce qui augmente le risque de mise à la casse, même en cas de petit accrochage très léger.

Renault 4 E-Tech // Source : Renault

La technologie cell-to-pack devrait voir le jour d’ici à 2026, tandis que le cell-to-chassis devrait arriver un peu plus tard. Ampere annonce viser une réduction des coûts de 40 % d’ici à 2028, ce qui pourrait lui permettre d’améliorer encore ses résultats. Ceux tout juste annoncés pour le 3ème trimestre sont déjà globalement bons, malgré une baisse des ventes de voitures électriques, malheureusement commune à la grande majorité des constructeurs européens à l’heure actuelle.