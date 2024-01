Voici les 30 voitures électriques les plus vendues en 2023

De Tesla à Dacia, 2023 a été l'année de toutes les surprises électriques. Voici les 30 voitures électriques qui ont conquis le marché français. Il y a quelques surprises.

L’année 2023 a été un vrai bolide pour le secteur de l’automobile en France. Avec une croissance de 16,07 % dans les immatriculations et un quart des ventes représentées par les voitures électriques.

Quand on regarde les chiffres de AAA Data, c’est Tesla qui fait la course en tête. Leur Model Y est devenu une star avec 37 127 exemplaires immatriculés, suivi de près par la Model 3 avec 24 539 ventes.

La Dacia Spring a aussi tiré son épingle du jeu avec 29 761 unités vendues. Côté autres modèles, on retrouve des noms comme MG4, Fiat 500e et Renault Mégane E-Tech.

Seulement deux constructeurs chinois dans le TOP 30

Mais en fouillant dans le top 30, on remarque quelque chose d’intéressant : il n’y a pas tant de constructeurs chinois que ça, à part MG et Volvo (et le XC40 est même fabriqué en Belgique).

On se demande alors si les nouvelles mesures du gouvernement n’ont pas été appliquées trop vite, avant l’émergence de BYD, par exemple.

Un seul SUV dans le TOP 10

Côté types de véhicules, même si les SUV caracolent en tête des ventes globales, dans l’électrique c’est plutôt berline et citadine qui dominent, avec seulement le Model Y de Tesla en tant que SUV dans le top 10.

Et en 2024 ?

Avec l’arrivée du nouveau bonus écologique qui prend en compte le score environnemental, on peut s’attendre à un petit chamboulement dans le classement pour 2024.

Dans le top 10 de 2023, trois modèles vont être touchés par ces nouvelles règles : la Model 3, la Dacia Spring et la MG4. Mais ça veut aussi dire que la majorité des best-sellers restent dans la course.