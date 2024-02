Ce nouveau sac à dos vélo de Decathlon mêle petit prix et praticité

Le Decathlon Speed 500 s’adresse aux cyclistes cherchant un sac à dos pratique mais vendu à un prix contenu. Cela tombe bien, l’enseigne tricolore le lance à moins de 50 euros.

Pour transporter des affaires à vélo musculaire ou vélo électrique, plusieurs solutions existent : le panier avant, le porte-bagage arrière avec du matériel adéquat, des sacoches ou encore un sac à dos. Pour cette dernière catégorie de produits, la marque Ortlieb est probablement l’une des plus connues et réputées.

Il n’empêche, son positionnement haut de gamme ne convient pas forcément pas à tous les porte-monnaie. C’est là qu’intervient Decathlon, qui arrive une fois de plus à proposer une alternative abordable, mais pas sans concession. Voici donc le sac à dos Speed 500, disponible en un unique coloris noir pour la somme de 45 euros.

Un tissu déperlant, mais aucun indice d’imperméabilité

D’une contenance de 20 litres, ce Speed 500 fait l’impasse sur un atout important : l’étanchéité. Et en même temps, à moins de 50 euros, difficile de tout lui demander. Il n’empêche, il profite d’un tissu déperlant et d’une résistance à une pluie modérée sur des trajets de moins de 30 minutes, indique la firme française.

À l’intérieur du sac à dos, un compartiment moussé a été intégré pour accueillir un ordinateur. Une poche extérieure capable d’accueillir une gourde ou un petit cadenas complète le tout. À noter que la contenance peut même grimper à 25 litres, grâce au système de fermeture rolltop qui permet d’agrandir très légèrement l’espace de stockage.

Pour apporter une dose de confort, ce Speed 500 bénéficie de mousses aérées sur le dos et les bretelles. Côté stabilité, une sangle pectorale et des mousses de maintien au niveau des hanches ont aussi été pensées. Dans tous les cas, on vous conseille d’aller l’essayer en magasin pour vous faire un premier avis sur le produit.

Des fils réfléctifs

Pour terminer, le Decathlon Speed 500 jouit d’un tissu composé de « fils réflectifs améliorant la visibilité de nuit à 180 «. Ce type de matériau ne semble pas aussi puissant que des bandes réflectives, mais il a le mérite d’être présent. Une lamination extérieure de 3 mm est enfin au programme, et ce afin d’améliorer la résistance du sac au niveau sa base.

Ce sac à dos Decathlon Speed 500 est d’ores et déjà disponible en magasin au prix de 45 euros, avec une garantie de 2 ans.