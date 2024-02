Hybride, ce sac vélo haut de gamme veut se la jouer très pratique

Nouveau sac signé Ortlieb, le Duffle RC a comme particularité d’embarquer des bretelles rembourrées amovibles, capables aussi bien de le transformer en sac à main qu’en sac à dos. Il se destine principalement au bikepacking, voire aux vélos cargo.

Ortlieb est l’une des marques parmi les plus réputées en matière de sac et sacoches étanches dédiés aux vélos électriques et musculaires. L’équipementier allemand s’est forgé une très belle réputation au fil des années, et possède aujourd’hui un généreux catalogue cherchant à couvrir tous les usages possibles dans l’univers du cyclisme.

L’une de ses dernières nouveautés se nomme Duffle RC. Repéré par CleanRider et bel et bien noté comme « New » sur le site officiel, ce sac cible deux catégories d’usagers : ceux et celles pratiquant le bikepacking ou le cyclotourisme, et les utilisateurs de vélo cargo. Là où il se montre pratique, c’est dans sa capacité à se transformer en sac à dos… ou à main.

Anti-abrasif

Il possède en effet des bretelles rembourrées amovibles, qui lui confèrent une forme de polyvalence dans sa manière d’être transportée.

Ortlieb le qualifie en outre de sac étanche, mais lui administre un indice de protection IP64 – et non l’IP68, la meilleure qui existe. Dans de le cas du Duffle RC, il s’agit d’une protection contre les projections d’eau à basse pression uniquement.

Afin d’affronter les environnements dits hostiles, le Duffle RC bénéficie d’un tissu résistant à l’abrasion et aux déchirures, indique sa fiche produit. Pour le bikepacking par exemple, c’est un atout intéressant.

Son système de fermeture consiste à enrouler le dessus du sac avant de fermer le tout avec un système de clip conventionnel. Il n’y a aucune fermeture éclair au menu. Sur le côté, des chaînes et autres fixations permettent de caler quelques effets personnels et autres affaires de voyage.

Contenance et dimensions

Au total, ce sac revendique une contenance de 49 litres, pour un poids de 1 kg, une longueur de 61 cm, une profondeur de 32 cm et une hauteur de 34 cm. À noter que pour les vélos cargo, des « Cargo Straps » sont nécessaires… mais vendus séparément en option.

Décliné en coloris Olive, Coral et Noir, l’Ortlieb Duffle RC est vendu au prix de 120 euros dans les boutiques partenaires de la marque.