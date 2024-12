Nos 4 voitures électriques préférés de 2024, l’éclairage vélo devenu illégal, les voitures chinoises Xpeng qui donnent raison à Tesla – Récap’ Survoltés

Cette semaine, l’actualité 100 % électrique était chargée. Entre notre émission Twitch qui a permis de donner nos 4 voitures électriques préférées de l’année 2024, un éclairage sur les vélo qui est devenu illégal et enfin, les voitures électriques chinoises Xpeng vendues en France qui pourraient bien donner raison à Elon Musk.

Voici nos 4 voitures électriques préférées de l’année 2024 parmi 31 modèles

Lors de notre émission Twitch Survoltés spéciale fin d’année, nous avons dévoilé nos 4 voitures électriques préférées de 2024. Nous avons également classé 31 voitures électriques testées ou lancées au cours de ce millésime. Voici la liste complète.

Les voitures électriques chinoises Xpeng vendues en France pourraient bien donner raison à Elon Musk

La firme chinoise Xpeng aurait prévu de faire disparaître le capteur LiDAR sur ses futurs G6 et G9 restylés. Les deux SUV devraient passer à un système uniquement basé sur les caméras pour la conduite autonome, comme le fait déjà Tesla depuis plusieurs années.

Éclairage vélo : une pratique répandue mais largement contestée devient enfin illégale avec ce décret

En tant que cycliste, on veut être vu des automobilistes, quelles que soient les conditions, pour pédaler en sécurité. Qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il fasse jour ou nuit, l’usage d’un feu arrière est recommandé. Mais pour éviter l’effet « sapin de Noël », le gouvernement vient de poser des règles via décret. Voici ce qu’il faut retenir.

Renault présente déjà une nouvelle R5 électrique qui mise tout sur la puissance

Ce qu’on imaginait n’être qu’un concept-car arrivera bel et bien en série : la Renault 5 électrique va se muer en monstre féroce avec cette version Turbo 3E. Au programme : deux moteurs arrière et plus de 500 ch pour cette voiture électrique hors norme.

Vidéo : TF1 et M6 sont-ils ANTI voiture électrique ? Le gendarme de l’audiovisuel intervient

https://www.youtube.com/watch?v=m7G_mErfg-o&ab_channel=Survolt%C3%A9s