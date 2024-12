Voici nos 4 voitures électriques préférées de l’année 2024 parmi 31 modèles

Lors de notre émission Twitch Survoltés spéciale fin d’année, nous avons dévoilé nos 4 voitures électriques préférées de 2024. Nous avons également classé 31 voitures électriques testées ou lancées au cours de ce millésime. Voici la liste complète.

Mercredi 11 décembre 2024, Survoltés a organisé une émission Twitch très spéciale. Au programme : une Tier List géante visant à classer une trentaine de voitures électriques testées en 2024 et triées sur le volet par les journalistes de la rédaction.

L’objectif : classer 31 voitures électriques essayées par nos soins (Frandroid ou Numerama), officialisées ou commercialisées en 2024 dans cinq catégories différentes : coup de foudre, excellente, bonne, surcoté et « direct au recyclage ».

Sur le plateau, quatre journalistes (Ulrich Rozier, Raphaëlle Baut de Numerama, Jean-Baptiste Passieux et Vincent Sergère), entourés de Grégoire Huvelin, animateur et « juge » pour l’occasion. La communauté présente sur Twitch pouvait également voter pour chaque voiture électrique.

Notre classement de 31 voitures électriques

Vous pouvez bien évidemment visionner l’émission sur YouTube en replay pour prendre connaissances des débats (enflammés). Vous pouvez également voir les résultats directement sur l’image ci-dessous.

Précisons que nous avons été obligé de faire un choix pour faire rentrer une trentaine de voitures électriques dans le classement, afin de ne pas éterniser notre émission. Il manque donc des modèles que nous avons pu tester cette année, et nous vous recommandons donc de lire nos guides d’achat, qui listent les meilleures voitures électriques testées par Survoltés ces derniers mois.

Attention, il s’agit d’un classement légèrement biaisé, puisque toutes les voitures de l’année n’étaient pas présentes (pour des raisons logistiques), et la subjectivité avait le droit d’être présente lors de l’émission. Pour un avis plus objectif sur chaque voiture, n’hésitez pas à consulter le test de chaque voiture en cliquant sur les liens ci-dessous.

Pour récapituler, voici les différentes voitures classées par catégorie :

On passe maintenant à la fin de l’émission où nos quatre journalistes ont élu leur voiture électrique préférée de l’année 2024.

La meilleure voiture électrique 2024 selon Ulrich Rozier

Le Renault Scénic E-Tech s’impose comme un concurrent direct et redoutable du Tesla Model Y, leader mondial des SUV. Il se distingue non seulement par les qualités fondamentales attendues d’une voiture familiale (confort, habitabilité, finitions), mais excelle aussi dans les aspects spécifiques aux voitures électriques (autonomie, efficience, recharge, infodivertissement) tout en affichant un prix attractif.

La meilleure voiture électrique 2024 selon Raphaëlle Baut

Le choix du Hyundai Ioniq 5N n’est absolument pas un choix de raison, mais celui de la passion. Ce modèle a vraiment marqué les essais de l’année par le plaisir de conduite qu’il procure sur route comme sur circuit.

Les innovations intégrées à cette version sportive du Ioniq 5, comme la boîte de vitesse simulée, ne sont pas des gadgets, bien au contraire : tout est fait pour donner des sensations au volant. C’est probablement le premier modèle que même les journalistes les plus réfractaires à l’électrique ont apprécié.

La meilleure voiture électrique 2024 selon Jean-Baptiste Passieux

La Kia EV3 n’est peut-être pas la plus passionnante des voitures électriques, mais elle offre une proposition alléchante. Look sympa, belle habitabilité, meilleure autonomie du segment et rapport prix/équipements bien placé : c’est une voiture rationnelle, mais qui surpasse la concurrence et qui répond à un réel besoin. C’est donc la voiture de l’année 2024 de Jean-Baptiste Passieux.

La meilleure voiture électrique 2024 selon Vincent Sergère

La R5 électrique est clairement la voiture de l’année selon Vincent Sergère, l’auteur de cet article. Je prédis d’ailleurs qu’elle récoltera le prix « voiture de l’année ». Renault a fait un excellent boulot avec sa 5 E-Tech : un habitacle fonctionnel, une base technique au goût du jour sur le segment, un info-divertissement excellent grâce à Google et un châssis sain et ludique. Sans oublier le design néo-rétro qui semble plaire à l’immense majorité des passants que nous avons croisés lors des essais. Une voiture très rationnelle, mais avec un véritable plaisir de conduite. Et tout cela à un tarif contenu, encore plus si on compare au « vrai » prix de la R5 en 1972.

Les autres voitures électriques de l’année 2024

Pour aller plus loin que cette tier list, vous pouvez consulter les essais de ces différentes voitures, mais aussi tous nos guides d’achat qui incluent des voitures qui n’étaient pas listées dans l’émission, mais très recommandables.

Et on se donne rendez-vous pour la prochaine émission Twitch Survoltés qui aura lieu le 8 janvier 2025, avec une émission spéciale en duplex du CES de Las Vegas.

En attendant, toute l’équipe de Survoltés vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.