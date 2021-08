Si vous allez acheter ou avez acheté un iPhone et que vous avez des doutes sur son authenticité, il y a un certain nombre de choses à savoir ou à réviser, passons-les en revue.

En plus de nos conseils généraux concernant l’achat d’un smartphone d’occasion ou en reconditionné, voici des conseils spécifiques aux iPhone et iPad.

Vérifier le numéro de série

La première étape, la plus importante, est de vérifier l’authenticité de l’iPhone que vous avez entre les mains. Il y a de très nombreux iPhone modifiés sur le marché, mais aussi des clones sur Android. On peut d’ailleurs se faire avoir très facilement par ces clones, ils recopient même l’interface iOS au pixel près. Demandez ou récupérez le numéro de série de l’iPhone, il faut se rendre dans Réglages > Général > Informations. En laissant le doigt sur le numéro de série, vous aurez l’occasion de le copier, ce qui évite les erreurs lorsque vous le recopiez.

Il faut se rendre ensuite sur le site checkcoverage.apple.com/fr/fr/p armé du numéro de série. Le numéro de série se trouve dans les paramètres du téléphone. Cela va vous permettre de vérifier le modèle, si le téléphone est enregistré auprès d’Apple et si la garantie est toujours valable.

Effacer les données et vérifier l’état de verrouillage

Les deux manipulations complètes

Vérifier le numéro de série n’est pas suffisant. Vous devez également vérifier l’état de verrouillage du téléphone. En effet, le vendeur peut avoir oublié de délier l’iPhone à son compte Apple, ce qui va vous empêcher de l’utiliser. De plus, vous pouvez tomber sur un iPhone volé… Bref, demandez au vendeur d’effacer les données complètement en allant dans Réglages > Général > Réinitialiser > Effacer contenu et réglages. Ne faites jamais l’acquisition pas d’un iPhone, d’un iPad ou d’un iPod touch d’occasion dont les données n’ont pas été effacées.

Demandez également au vendeur de dissocier le compte iCloud de l’appareil. Vous pouvez très facilement vérifier si l’iPhone est bloqué ou non. Ce verrouillage s’active automatiquement dès que vous configurez la fonctionnalité Localiser (Find My). Apple stocke alors votre identifiant Apple sur ses serveurs d’activation et l’associe à votre appareil. Toute personne souhaitant désactiver la fonctionnalité Localiser, réactiver et utiliser votre appareil ou effacer ses données doit saisir le mot de passe associé à votre identifiant Apple, ou le code de votre appareil.

Pour effectuer le déverrouillage, cela se passe à partir d’un navigateur web, demandez au vendeur de se connecter sur iCloud.com avec son identifiant Apple. Dans la partie supérieure de l’écran, cliquez sur Tous mes appareils. Sélectionnez l’appareil à supprimer du compte iCloud. Cliquez sur Effacer [appareil]. Cliquez sur Suivant jusqu’à ce que l’appareil soit effacé. Enfin, cliquez sur Supprimer du compte.

Si vous avez le temps, le mieux est de configurer directement votre compte Apple sur le nouvel iPhone / iPad. Vous pourrez en profiter pour effectuer quelques tests supplémentaires.

La méthode simplifiée

Une manipulation encore plus rapide pour le vendeur est de suivre ces cinq étapes :

Touchez Réglages > [votre nom]. Faites défiler la page vers le bas et touchez Déconnexion. Saisissez le mot de passe associé à votre identifiant Apple, puis touchez Désactiver. Revenez dans Réglages. Touchez Général > Réinitialiser > Effacer contenu et réglages.

Cela va effacer le contenu du téléphone, le remettre à zéro, mais aussi dissocier l’appareil de son compte Apple.

Vérifier l’état de la batterie

La batterie de l’iPhone peut être usée et endommagée. Heureusement, iOS 14 et iOS 15 offrent une fonction qui va vérifier l’état de la batterie. Cela permet de connaître la capacité de la batterie composée à lorsqu’elle était neuve. Au-dessous de 85 %, ne vous inquiétez pas… sauf si l’iPhone est très récent. Cela dépend évidemment du modèle et de son ancienneté.

Vérifier si le téléphone est simlocké, ainsi que l’état des haut-parleurs et des caméras

On vous conseille de prendre le temps de vérifier quelques éléments du smartphone / ou de la tablette. Prenez donc une carte SIM et votre compte iCloud, et configurez rapidement l’iPhone.

Vous allez ainsi vérifier si le téléphone est simlocké (passez un coup de fil) et si certains composants fonctionnent bien : la caméra avant, le système de verrouillage (si l’écran a été changé sans passer par Apple, Face ID ou Touch ID peuvent être désactivés), les haut-parleurs, mais aussi la ou les caméra(s) à l’arrière (prenez des photos et vérifiez si le résultat est OK). Vérifiez également la quantité de stockage.

Ces manipulations peuvent prendre un peu de temps, mais aurez la certitude d’acheter un téléphone fonctionnel.