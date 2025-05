Google corrige l’un des comportements les plus frustrants d’Android

Android 16 comporte des tas de nouveautés, dont une plus discrète, mais qui simplifie l’accès à certains paramètres.

Mise à jour Android 16 // Source : Frandroid

Lors de sa présentation des nouveautés dédiées à Android 16, Google a annoncé de nombreuses fonctionnalités de sécurités, mais également une refonte de son interface avec l’arrivée d’un Material 3 Expressive permettant à l’OS de Google de gagner en personnalité.

Plus qu’une modification esthétique, ce Material 3 Expressive permet à Android 16 de gagner en efficacité, avec un accès aux paramètres revu et simplifié.

Android 16 simplifie l’accès au Wi-Fi et au Bluetooth

Des informations suggéraient, avec l’arrivée d’Android 16, une refonte des tuiles Wi-Fi et Bluetooth avec la création de boutons distincts pour le Wi-Fi et les données mobiles ainsi qu’un bouton Bluetooth repensé pour être activé en un clic et non deux.

Les boutons liés aux Wi-Fi et au Bluetooth ont été repensés sur Android 16. // Source : Google

Bonne nouvelle, la présentation de Google, bien qu’elle ne revienne pas sur ces boutons, confirme leurs nouveaux design repérés alors par les équipes d’Android Authority.

Simplifier l’accès aux paramètres

Dans sa vidéo de présentation, Google dévoile également une nouvelle gestion des paramètres rapides d’Android. Les utilisateurs pourront désormais accéder à des paramètres qui répondent au mieux à leurs usages en faisant tout simplement glisser ceux qu’ils utilisent le plus dans ce menu.

Android 16 revoit la personnalisation de ses paramètres rapides. // Source : Google

Une personnalisation accrue qui permettra aux utilisateurs d’Android d’avoir un téléphone qui leur ressemble et s’adapte à leurs comportements.