Google va produire des séries et des films pour rendre Android plus cool

Lassé de ne voir que des iPhone à la télé et au cinéma, Google vient de monter une société de production pour polir un peu son image auprès du grand public.

Crédit : Frandroid

Vous allez bientôt voir des Pixel 9 apparaître dans les mains de vos héros de séries préférés. Alors que l’industrie du divertissement est souvent synonyme de produit Apple, Google veut changer les choses grâce à sa dernière initiative, le projet « 100 Zeros ».

Comme l’explique Business Insider, cette idée a pour but de promouvoir les produits et services Google au cinéma et à la télé tout en valorisant une vision cool et optimiste de la technologie.

Du soft power made in Google

Pas exactement un studio de cinéma à part entière, 100 Zeros est en fait un partenariat avec une boite de production appelée Range Media qui a déjà produit des films comme le récent biopic de Bob Dylan, Un Parfait Inconnu. À travers cette collaboration, Google espère « aider les créatifs et créatives à intégrer des technologies et des outils de pointe » dans leurs films et séries.

Très concrètement, Google aimerait donc faire en sorte que les prochains personnages issus d’Hollywood utilisent des téléphones Pixel plutôt que des iPhone et tirent parti de certaines fonctionnalités, comme Circle to Search « à condition que son utilisation paraisse naturelle », précise bien Business Insider.

La fonctionnalité Circle to Search // Crédit : Samsung

Au delà du placement de produit pur, Google espère aussi encourager des initiatives cinématographiques qui utilisent l’intelligence artificielle et la réalité augmentée avec l’intention générale de rendre la technologie plus désirable et plus branchée. Un bon vieil outil de soft power en somme.

Google infiltre Hollywood

Déjà derrière une partie du budget alloué au film indépendant « Cuckoo », le projet 100 Zeros vient en complément d’autres initiatives portées par Google qui ont déjà réussi à mettre des Pixel entre les mains de certains personnages de la série White Lotus. L’entreprise a déjà mis les doigts dans la machine hollywoodienne avec notamment les productions originales de YouTube Premium il y a de ça quelques années.

Pour aller plus loin

Netflix, Prime Video, Disney+, Max : quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ?

Le nom du projet n’est d’ailleurs pas du tout choisi au hasard et est lui-même un clin d’œil à Google. Le chiffre 1 suivi de 100 zéros est appelé un gogol, un terme mathématique qui aurait servi d’inspiration au nom Google.