Test du SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless : la nouvelle référence d’entrée de gamme

Le casque gaming SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless est un modèle sans-fil d’entrée de gamme, compatible, selon les versions, avec les ordinateurs et les différentes consoles du marché. Il intègre également une liaison Bluetooth, en plus de sa connexion dédiée à 2,4 GHz, qui le rend théoriquement compatible avec tous les appareils du marché.

Reprenant un design (très) proche de celui de l’Arctis Nova 5, la version sans-fil du Nova 3 en reprend également les fonctionnalités. Le casque profite ainsi de nombreux égaliseurs, accessibles via une application mobile qui autorise donc une personnalisation du casque, même sans ordinateur.

Cette déclinaison sans-fil est étonnamment proposée au même tarif de 110 euros que le modèle filaire disponible depuis déjà trois ans. Il se décline par ailleurs en une version dédiée à la PlayStation (notre exemplaire de test) ainsi qu’une autre destinée à la Xbox. Les deux modèles étant tous les deux compatibles PC.

Fiche technique

Modèle SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless Format Casque sans fil Batterie amovible Non Microphone Inconnu Réduction de bruit active Non Autonomie annoncée 40 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 253 g Fiche produit

On prend les mêmes et on recommence

L’Arctis Nova 3 Wireless ressemble beaucoup au Nova 5 que nous avions pu tester il y a quelques mois déjà. Il en reprend le design et la conception globale, sans y apporter de modification majeure. Le casque s’articule donc autour d’un arceau très souple et doté d’un bandeau élastique qui reposera sur le crâne. Ce bandeau pouvant par ailleurs être ajusté grâce aux trois points d’attache qu’il propose.

Fort heureusement, l’amplitude du Nova 3 s’étend aussi grâce aux fourches qui supportent les oreillettes et qui peuvent coulisser dans l’arceau. Étendu au maximum, le casque s’adapte avec justesse aux crânes les plus imposants, comme c’est souvent le cas avec les modèles suspendus de SteelSeries.

Les oreillettes s’équipent de coussinets bien rembourrés et recouverts d’un tissu très agréable. Si l’on aurait apprécié avoir un peu plus de place pour les oreilles, une fois vissé sur la tête, l’Arctis Nova 3 Wireless se montre très confortable, même pendant de longues sessions. Et, comme son grand frère, ses oreillettes peuvent pivoter à 90° pour laisser le casque autour du cou de façon plus confortable.

Comme le Nova 5, les contrôles se concentrent au niveau de l’oreillette gauche. En plus du bouton d’alimentation lumineux, l’Arctis Nova 3 Wireless s’équipe d’une molette d’ajustement du volume cliquable ainsi que d’un bouton permettant de couper la captation du microphone.

Le microphone est ici amovible et s’installe lui aussi au niveau de l’oreillette gauche. C’est d’ailleurs la principale différence avec le Nova 5 qui intégrait quant à lui un microphone escamotable plus pratique. Autre différence : aucune LED d’indication n’est présente au bout de la perche et seule l’indication sonore permettra de savoir dans quel état se trouve le microphone. Sa perche à mémoire de forme est néanmoins efficace et assure un placement correct de la capsule, elle-même dotée d’une bonnette.

Double connectivité et charge rapide

L’Arctis Nova 3 embarque une double connectivité qui permet de l’utiliser en sans-fil, via son dongle USB dédié et en Bluetooth avec la plupart des appareils compatibles. Cependant, et comme avec le Nova 5, il est impossible d’utiliser les deux liaisons en simultané. Il faut donc impérativement basculer manuellement entre l’une et l’autre à l’aide du bouton d’alimentation.

Durant nos essais, la liaison sans-fil s’est montrée à la hauteur de nos attentes et assure une connectivité sans failles, même à plusieurs mètres du PC ou de la console. Le dongle a quant à lui été revu et se veut plus compact et surtout asymétrique pour éviter de bloquer les ports USB adjacents en façade de la PlayStation 5 notamment.

Le port USB C dédié à la charge s’améliore aussi en proposant une charge rapide permettant d’obtenir jusqu’à 9 heures d’autonomie en seulement 15 minutes de charge. L’autonomie annoncée est de 40 heures en Bluetooth et environ 30 heures via la liaison 2,4 GHz. Nos mesures confirment bien les données fournies par la marque puisque le casque atteint sans difficulté les 30 heures d’utilisation continue à volume modéré.

Une prestation sonore convaincante, comme son ainé

En plus de partager la même construction, l’Arctis Nova 3 reprend également les mêmes transducteurs de 40 mm que le Nova 5. Il offre ainsi la même expérience d’écoute que son grand-frère, avec une légère mise en avant du bas du spectre, qui apporte de l’ampleur à la scène sonore, sans pour autant écraser le reste des fréquences.

Sans garantir un rendu parfaitement équilibré sur la totalité du spectre audio, le Nova 3 ne souffre pour autant d’aucun défaut vraiment rédhibitoire dans sa prestation sonore. S’il manque parfois de précision (notamment dans les aigus) et de détails en comparaison de modèles bien plus onéreux, il est difficile de lui en tenir réellement rigueur compte tenu de son positionnement tarifaire. D’autant qu’il sera toujours possible de corriger le tir grâce à l’excellent égaliseur proposé dans l’application SteelSeries Engine.

Au global, l’Arctis Nova 3 est un bon compagnon de jeu qui permet de s’immerger convenablement dans l’ambiance sonore des jeux. La mise en avant du bas du spectre permet aux explosions et autres sons sourds de prendre l’ampleur nécessaire à leur mise en avant. Il est aussi tout à fait adapté à l’écoute musicale, d’autant plus grâce à sa liaison Bluetooth qui autorise un usage plus nomade.

À noter que la spatialisation virtuelle se montre aussi convaincante en étendant virtuellement la scène sonore sans trop dénaturer le rendu sonore. Notre exemplaire de test, dédié à la PlayStation 5 est par ailleurs compatible Tempest Audio (la version Xbox étant quant à elle compatible avec la technologie Microsoft Spatial Sound).

Pas de surprise du côté du microphone intégré qui assure une captation très correcte et identique à ce que pouvait proposer le Nova 5. La voix est retransmise de façon claire et intelligible et avec une compression plutôt maitrisée. Surtout, le microphone du Nova 3 intègre une bonnette qui vient corriger la trop grande sensibilité aux souffles de son ainé. Bien vu !

Des égaliseurs, par dizaines, et sur console

Cerise sur le gâteau, l’Arctis Nova 3 profite des mêmes fonctionnalités logicielles que son grand frère. L’application SteelSeries Engine lui permet d’accéder à une liste énorme de préréglages d’égaliseur pour la plupart des jeux AAA du moment. On conserve également la possibilité de créer nos propres égaliseurs, grâce à l’excellent module paramétrique proposé par l’application.

Ces réglages sont sauvegardés dans le casque, et donc aussi accessible grâce à l’application mobile de SteelSeries. En clair, cela veut notamment dire que les joueurs console ne sont pas lésés et pourront profiter des mêmes égaliseurs, personnalisés ou non, que sur PC.

Nous ne pouvons que saluer le choix fait par SteelSeries de proposer un tel niveau de fonctionnalité et de personnalisation sur un casque de cette gamme. Il en devient d’ailleurs presque difficile de recommander le Nova 5, tant cette version sans-fil du Nova 3 en est proche.

Prix et disponibilité du casque SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless

Le casque SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless est disponible au prix conseillé de 110 euros.