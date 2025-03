Cette mini-pompe électrique ultra compacte est plus légère qu’une pomme, parfait pour vos voyages à vélo

Mesurant à peine 7 cm de long, la mini pompe vélo électrique Shanren SR-MP10 peut gonfler deux pneus en 80 secondes, et se recharge en 20 minutes.

Source : BusyBee Bike Products

Lorsque l’on roule à vélo électrique au quotidien, il arrive que l’on se rende compte qu’un pneu est dégonflé. Cependant, tout le monde ne se déplace pas avec une pompe vélo, qui peut se révéler encombrante dans un sac à dos, même lorsqu’il s’agit d’un format compact.

Les pompes électriques ont donc vu le jour, comme celle de Xiaomi. Pour ceux qui trouveraient cette solution encore trop imposante, des mini gonfleurs électriques existent, afin de se loger dans une poche de veste vélo. Dans ce format, un nouveau produit a attiré notre attention, la Shanren SR-MP10.

Deux pneus en 80 secondes

Cette marque basée à Shenzhen en Chine est spécialisée dans les produits pour vélo, et a dévoilé un nouvelle mini gonfleur électrique. La Shanren SR-MP10 mesure à peine 7 cm de long pour 6 cm de large, et pèse 98 grammes, de quoi se loger partout.

Une petite batterie interne, d’une capacité de 300 mAh, permet de gonfler deux pneus vélos à 5,5 bars en 90 secondes, sans préciser de quel type de pneu vélo il s’agit (ville, de route ou VTTAE). La durée maximale de fonctionnement est indiquée à 4 minutes.

Source : BusyBee Bike Products

En tous cas, cette pompe électrique vélo est compatible avec les deux standards Presta et Schrader (mais pas Dunlop), et la puissance permet de grimper jusqu’à 7 bars (100 psi). La recharge est possible via une prise USB-C, en seulement 20 minutes.

Une mini pompe vélo électrique sous 100 euros

La mini pompe vélo électrique Shanren SR-MP10 est lancé au prix de 79,95 euros. Elle est disponible directement sur le site de l’importateur Busybee, avec une livraison gratuite au Benelux, mais payante en France (17,95 euros).

Avec un tarif total de 97,90 euros, ce produit est donc aussi onéreux que la Muc-Off ou la rivale Topeak E-Booster Digital TDP-E01, mais bien plus que la Xiaomi Air Compressor 2 (59,99 euros). Surveillez ainsi le site de la marque Shanren, où elle est indiquée en rupture, mais au prix de 63,95 euros avec livraison gratuite.