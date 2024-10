Ces 3 nouveaux accessoires vélo Shimano sont des indispensables pour votre sécurité et l’hiver qui arrive

Le spécialiste du vélo électrique et musculaire Shimano présente de nombreuses nouveautés au chapitre des accessoires, dont un casque très accessible, des gants thermiques et une pompe astucieuse. Présentation.

Shimano n’innove pas que dans la transmission automatique pour vélos ou les moteurs pour vélos électriques. Le géant japonais dévoile ausi de nouveaux produits dans sa gamme d’accessoires, lancés cet automne 2024. Nous en avons sélectionné trois.

Pour rouler sans avoir les doigts gelés, les gants vélo Shimano S-Phyre Thermal se veulent idéaux. Développés en priorité pour les cyclistes sportifs, ils isolent du froid grâce à une doublure en polaire recouverte de polyester (recyclé). La paume est antidérapante, tandis que les logos sont réfléchissants, bien vu. Le prix n’est pas accessible à toutes les bourses : 74,99 euros,

Une pompe escamotable, un casque double sécurité abordable

De son côté, le casque vélo Lazer Maze Kineticore paraît on ne peut plus simple. En format bol, il prétend à une utilisation urbaine, inspirée – et donc compatible – avec l’univers du skate et du roller. Il intègre néanmoins des aérations, et surtout une technologie maison Kineticore, équivalente au système MIPS.

De plus, ce casque vélo est démontable en plusieurs parties, de quoi trier facilement les matériaux en fin de vie. Le Lazer Maze Kineticore est lancé au prix de 39,99 euros en plusieurs coloris et tailles, dont une pour les adolescents.

Enfin, pour ne pas tomber à plat avant d’arriver à la maison, la nouvelle mini-pompe vélo Pro Performance XL se veut pratique. Elle possède une pédale et un manomètre escamotables, de quoi la loger facilement dans son sac ou sa sacoche vélo. Compatible avec la valve Presta, cette pompe vélo en alliage pèse 213 g. Son tarif est de 48,99 euros.

Ces trois accessoires vélo sont disponibles sur divers revendeurs en lignes, dont Decathlon, Santafixie ou Matériel-Vélo.