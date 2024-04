Cette sacoche vélo Decathlon se transforme en besace pour un maximum de praticité

Decathlon a lancé une toute nouvelle sacoche vélo estampillée Elops. Sa particularité ? Elle se transforme en besace lorsque vous la retirer de votre monture, grâce à une sangle bien pratique à caler sur votre épaule.

Ces derniers mois, Decathlon a été très actif sur le terrain des sacoches vélo. Sous sa marque Elops, l’enseigne tricolore a en effet lancé une nouvelle double sacoche bien utile pour les citadins, ainsi qu’une sacoche simple à petit prix qui conviendra aux budgets plus limités.

Cette fois-ci, la marque préférée des Français dégaine une nouvelle sacoche deux-en-une, aussi bien capable de se fixer à un porte-bagages que de pendre à votre épaule. Il s’agit en fait d’une besace dès lors que vous la retirez de votre monture, ce qui facilite grandement son transport – a contrario des sacoches qui restent de simples sacoches.

Multiples poches internes et externes

D’une contenance de 20 litres (10 kg maximum), cet accessoire jouit d’une multitude de poches afin d’accueillir vos affaires : un compartiment moussé pour un ordinateur de 15 pouces maximum ; deux poches intérieures zippées ; une poche externe zippée ; une autre poche externe cette fois-ci latérale pour une gourde ou un antivol ; le tout avec une fermeture rolltop.

Concernant les fixations, Decathlon fait toujours fi de la moindre norme MIK ou QL3, que l’on retrouve pourtant sur un grand nombre de sacoches de par leur haut niveau de praticité. Ici, le groupe mentionne des fixations universelles – tubes de porte-bagages d’un diamètre de 8 à 16 mm – et un système de verrouillage taillé contre les chutes et le vol à l’arraché.

Sans en expliquer vraiment les détails, Decathlon assure qu’il est possible de switcher du mode vélo au mode piéton – comprenez, transformer la sacoche en besace – en seulement deux gestes rapides.

En cas de pluie, la sacoche est uniquement protégée par un tissu déperlant. Pas d’indice d’imperméabilité au menu. En lieu et place, Decathlon opte pour une housse de pluie jaune fluo. Attention, les coutures de la sacoche ne sont pas étanches non plus : la moindre pluie un peu forte peut vite mouiller vos affaires à l’intérieur.

Fils réflectifs pour plus de visibilité

Ce produit jouit enfin d’un tissu composé de fils réflectifs, qui apportent un poil plus de visibilité auprès des automobilistes la nuit. Deux emplacements capables d’accueillir des éclairages Clip ont aussi été intégrés.

D’un poids de 1,02 kg, pour une largeur de 50 cm, une profondeur de 12 cm et une hauteur de 24 cm, cette sacoche-besace Elops est vendue au prix de 65 euros dans un unique coloris gris carbone. Le tout est garanti 2 ans.