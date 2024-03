Cette nouvelle sacoche vélo Decathlon frappe fort en mêlant petit prix et imperméabilité

Au travers de sa gamme Elops, Decathlon dégaine une toute nouvelle sacoche vélo à petit prix capable de se fixer sur un grand nombre de cycles. L’accessoire est en outre imperméable.

Que ce soit pour y transporter des courses, vos affaires professionnelles ou n’importe quels autres effets personnels, les sacoches pour vélo électrique ou mécanique sont d’une redoutable utilité si vous êtes un cycliste chevronné en ville. Ce type d’équipement est d’autant plus pratique au printemps et en été, puisqu’il vous évite de porter un sac à dos susceptible de vous faire transpirer.

Le fait est que Decathlon renforce sa gamme d’accessoires appartenant justement à la famille des sacoches vélo. Il s’agit ici d’une sacoche destinée aux citadins, de la gamme Elops, et capable de supporter un total de 10 kg grâce à sa contenance de 20 litres. De quoi y caser un certain nombre d’affaires.

Résistant contre les éclaboussures d’eau

Cette sacoche revêt deux principaux atouts : son petit prix de 35 euros, ce qui en fait un produit abordable ; et son aspect imperméable grâce à sa certification IPX4. Cette norme indique qu’elle est capable de résister à des éclaboussures d’eau, comme de la pluie par exemple.

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

Concernant son système d’accroche, cette sacoche s’appuie sur un crochet Vario de la marque Kilickfix. Pour le fixer, il suffit de serrer des vis selon le niveau qui convient au porte-bagages arrière. Decathlon indique que les tubes de porte-bagages doivent être compris entre 8 et 16 mm pour être compatibles. Enfin, un « center lock » permet de verrouiller la sacoche.

Ce système d’attache n’est pas le plus pratique du marché. Surtout, il ne permet pas de retirer la sacoche en un rien de temps, comme c’est par exemple le cas avec les accessoires compatibles MIK et QL.3. Cela peut être problématique, en ce sens où vous ne souhaitez pas forcément laisser votre sacoche dormir dehors durant plusieurs heures. Et la dévisser à chaque fois en deviendrait très contraignant.

Une zone réflective

Pour le reste de la fiche technique, sachez qu’une fixation compatible avec la gamme d’éclairages Clip de Decathon a été intégrée, ainsi qu’une zone réflective à l’arrière pour renforcer votre visibilité auprès des automobilistes. D’un poids de 580 grammes, cette sacoche mesure 58 cm de hauteur, 35 cm de largeur et 12 cm de profondeur.

Elle est évidemment disponible sur le site de Decathlon ainsi qu’en magasin, au prix de 35 euros et avec une garantie de 2 ans.