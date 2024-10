Ce nouveau casque vélo Decathlon a deux fonctions très pratiques à un prix bien placé

Pour rouler à vélo électrique avec un casque bol protégeant parfaitement la tête, et sans se ruiner, le Decathlon Btwin CBH 580 est là et intègre visière et cache-oreilles.

Source : Decathlon

Peu à peu, les casques vélo Decathlon se modernisent et montent en gamme. Après les modèles sportifs Van Rysel et VTT Rockrider, la marque française s’attelle au confort chez Btwin, d’abord par le récent « 900 » et désormais avec le CBH 580 – mis en ligne en tant que nouveauté sur le site officiel de Decathlon.

De type bol, ce casque vélo est conçu pour la pratique du vélo au quotidien, intégrant une douzaine d’aérations. Si l’on survole le catalogue, on remarque d’entrée que le CBH 580 est une adaptation d’un modèle existant.

Il s’agit en effet du Btwin 540, débarrassé de sa casquette, mais incluant une visière, un accessoire ultra pratique pour vos trajets sous la pluie, contre le vent voire même certains pollens l’été. Cette visière est rétractable depuis l’extérieur du casque, et non l’intérieur comme le modèle 900. Elle est aussi totalement transparente, ne protégeant pas des UV, mais assez éloignée du visage pour une compatibilité avec des lunettes.

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

Un casque vélo Decathlon au prix/équipement agressif

Sans éclairage, le casque vélo dispose cependant d’un support pour une lumière arrière en option. Il comporte en outre une bande réfléchissante. Comme le 540, le Btwin CBH 580 fournit des cache-oreilles amovibles, pratique pour l’arrivée des températures fraîches de l’automne et le prochain hiver.

Petit bémol sur ce casque vélo Decathlon : il est relativement lourd, affichant 580 grammes sur la balance en taille L. C’est plus que le grand frère casque Btwin 900 (554 g), pourtant mieux doté avec son éclairage.

Plus haut de gamme que le Btwin 540 (50 euros), le casque vélo Btwin CBH 580 est lancé au prix de 60 euros. Le coloris noir est unique, disponible en deux tailles M et L.