Sécurisant, ce nouveau casque vélo Decathlon a été conçu par l’équipe professionnelle Decathlon AG2R La Mondiale

Polyvalent en s’adaptant aux terrains montagneux, le nouveau casque vélo de route Decathlon Van Rysel RCR MIPS ajoute une note de sécurité en cas de chute, sans exploser le prix.

Depuis plusieurs mois, Decathlon remodèle sa gamme d’équipements vélo de route Van Rysel. Nouveaux modèles et coloris ont pullulé, tant sur le textile que les casques de protection par exemple. Après le FCR et le RCR, c’est au tour du Van Rysel RCR Mips de rejoindre le catalogue pour perfectionner les sorties à vélo électrique et vélo mécanique.

Un casque vélo Decathlon entre légèreté et sécurité

Le RCR MIPS dérive en toute logique du RCR lancé au début de l’année 2024. On différencie facilement les deux versions, puisque le RCR est noir et le MIPS est blanc. La vraie modification, utile cette fois, est à l’intérieur du casque. Le RCR MIPS ajoute deux renforts latéraux et arrière. Ceux-ci complètent la structure MIPS séparée de la coque, et qui indépendamment pour limiter les mouvements du cerveau en cas de choc. Ce système de sécurité accompagne les tests internes Decathlon sur 50 points d’impact, contre 6 pour la norme d’homologation CE.

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

Pour le reste, le Van Rysel RCR MIPS reprend tous les atouts du RCR. Ce casque route très aéré (8 entrées et 7 sorties) est conçu pour les roulages en montagne et vos sorties sportives. Il n’en reste pas moins aérodynamique, car développé par l’équipe professionnelle Decathlon AG2R La Mondiale. Moins fuselé que le FCR pour le plat, le RCR MIPS reste léger et ne pèse que 280 grammes. Un poids valable en taille M, tandis que le casque existe aussi en S et L.

Decathlon propose ce nouveau casque vélo route au prix de 90 euros. Le Van Rysel RCR MIPS est donc 20 euros plus chers que le « non-MIPS » et se positionne ainsi sous le FCR (100 euros).