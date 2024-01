Très léger, ce nouveau casque vélo Decathlon va être utilisé par des cyclistes professionnels

Decathlon dégaine un nouveau casque vélo sous sa marque VanRysel. Principalement taillé pour la route ou le gravel, ce modèle met le paquet sur l’aérodynamisme sans lésiner sur le style.

Porter un bon casque pour vos sorties à vélo électrique ou musculaire de type route ou gravel est d’une importance capitale pour bien vous protéger. Surtout que ces pratiques vous amènent à atteindre des vitesses élevées, où la moindre chute peut vite tourner au vinaigre. Pour bien se prémunir de ce genre de mésaventure, Decathlon a souhaité apporter sa propre solution.

Nommé « Casque de vélo route FCR blanc », ce casque estampillé VanRysel et affublé d’une annotation « Nouveauté » sur le site de l’enseigne tricolore met autant le paquet sur le style que l’aérodynamisme. Au total, cinq entrées d’air ont été imaginées de sorte que l’écoulement de l’air soit le plus optimal. À des allures élevées, le moindre détail compte.

Porté par une équipe professionnelle

La marque française assume totalement le positionnement haut de gamme de son produit, dont les tests ont été validés en soufflerie. Sur sa fiche produit, Decathlon indique même que ce casque a été sélectionné par l’équipe professionnelle DECATHLON AG2R LA MONDIALE pour les étapes de plaine et de routes vallonnées. Pour rappel, Decathon est récemment devenu le sponsor-titre de la formation française, et ce jusqu’à fin 2028.

Forcément, un tel accessoire a été optimisé pour être le plus léger possible : 250 grammes en taille S, 290 grammes en taille M et 330 grammes en taille L. Par ailleurs, l’arrière du casque est volontairement conçu pour laisser passer une tresse, pour ceux et celles qui ont les cheveux longs par exemple. Pratique.

Un prix à trois chiffres

On pourrait regretter l’absence de système MIPS, (Multi directional Impact Protection System, ou Système de Protection contre les Chocs Multidirectionnels en français), qui réduit les risques de commotions cérébrales grâce à un système de sécurité intégré. Decathlon indique qu’une telle version existe, mais elle reste introuvable.

Le « Casque de vélo route FCR blanc » est vendu au prix de 100 euros, pour une garantie de 2 ans.