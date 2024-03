Ce nouveau casque de vélo urbain Decathlon débarque avec une fonction aussi originale que pratique

Accompagnant la montée en gamme de ses vélos électriques, Decathlon commercialise un casque urbain Btwin 900 soigné et doté d'une visière, d'un éclairage et même d'un système de réglage dédié à la ventilation.

Le récent Btwin LD 920 E est une première pierre dans l’incursion de Decathlon dans le vélo électrique urbain haut de gamme. Alors que l’on attend de pied ferme la version LD 940 E, la marque lance un casque vélo qui se marie parfaitement avec l’esprit de ses nouveaux VAE. Dans le catalogue, le “Casque vélo ville Btwin 900” est récemment apparu avec une conception très intéressante.

Une visière intégrée… dans le casque vélo

Le style est à l’image des automobiles électriques modernes : très épuré à l’avant, taillé à la serpe à l’arrière. Ce casque vélo Decathlon Btwin 900 est épouse une forme de type bol, comme le petit frère Btwin 540. Il y intègre trois petites aérations centrales, et s’oppose donc à un modèle sportif dans sa philosophie. Mais pour innover, la marque française inclut un volet réglable pour ajuster la ventilation selon l’envie, la météo ou la température.

Une visière complète la partie avant, et est rétractable à l’intérieur du casque. Grâce à cela, il n’y pas de risque d’abîmer la visière lorsque l’on range son casque, et la visière épouse parfaitement la forme du produit, sans aucun jeu (et donc sans turbulence aérodynamique). En revanche, Decathlon est transparent – tout comme la visière – en affirmant qu’elle “ne conviendra pas à toutes les formes de lunettes”.

A l’arrière, le casque Decathlon 900 est plus osé : se trouvent deux grandes ouvertures et surtout un feu arrière. Sous forme de bande lumineuse, l’éclairage génère une visibilité auprès des autres usagers aussi bien à l’arrière que sur les côtés. Decathlon n’indique que 5h d’autonomie, mais un mode clignotant peut la doubler à 10 heures. La recharge est gérée par une prise USB, en 3h30 (c’est ici très lent par rapport à un casque équivalent).

Un casque vélo Decathlon cher, mais compétitif ?

Pour le reste, le casque vélo ville Btwin 900 jure par le confort. Il étrenne un intérieur largement moussé (attention l’été avec la chaleur), ainsi que des sangles couleurs caramel dotées de cache oreilles amovibles. Le casque offre bien sûr une molette de réglage, mais ne propose que deux tailles : M (55 à 59) et L (59 à 62). Deux couleurs sont également au choix : noir ou blanc.

Bien que ce casque soit de la marque Decathlon, il est lancé au prix fort, à 110 euros. C’est autant qu’un Abus Hyban 2.0 ACE. Mais les connaisseurs apprécieront, car ce tarif est bien inférieur aux Kask Urban R, Abus Pedelec 2.0 ACE ou Marko Cadence (entre 180 et 200 euros).