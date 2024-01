Ce nouveau casque vélo Decathlon ne semble manquer de rien, ou presque

Decathlon lance un tout nouveau casque vélo pensé pour vos déplacements en ville. Visière fixe, insert pour éclairage, bandes réfléchissantes et protège-oreilles amovibles : ce modèle ne veut manquer de rien.

Le casque est un accessoire capital pour améliorer votre sécurité à vélo électrique et musculaire. Et le dernier modèle de Decathlon a quoi faire de l’œil eu égard à son prix raisonnable et sa fiche technique relativement complète. Son nom ? Le « Casque 540 bol vélo ville kaki » de la marque Bwtin, tout récemment ajouté au catalogue du groupe.

Visière fixe et protège-oreilles

Comme vous pouvez le constater, ce casque bénéficie d’une coupe dite « bol », qui se caractérise par un aspect très arrondi. Outre les quelques aérations dont il dispose, ce Btwin 540 intègre une visière fixe toujours pratique en cas de soleil de face ou d’intempéries. Pour l’hiver, des protège-oreilles amovibles complètent le tout. C’est bien pensé.

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

L’enseigne tricolore a aussi souhaité renforcer la visibilité de l’utilisateur auprès des autres usagers. Pour ce faire, elle y a apposé des bandes réfléchissantes couplées à un insert pour éclairage. Ce dernier est ainsi compatible avec la VIOO CLIP, une lampe LED capable de générer une lumière rouge ou blanche, en mode fixe ou clignotant.

Deux tailles et un coloris unique

À l’arrière, l’indéboulonnable réglage par molette – que l’on croise désormais partout – offre un moyen hyper pratique de serrer ou desserrer son casque. Il est aussi question d’une attache par sangle, même si l’on aurait peut-être préféré goûter à une attache magnétique, vraiment plus pratique.

Ce casque est proposé en deux tailles : M et L, d’un poids respectif de 440 et 500 grammes. Vendu 50 euros en coloris kaki uniquement, il est garanti durant 2 ans par Decathlon.