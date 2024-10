Minuscule, ce gonfleur électrique pour vélo trouve sa place dans votre poche

Sans doute le plus petit du genre, le gonfleur électrique pour pneus vélo Muc-Off AirMach tient dans la paume d’une main, mais est moins performant que ses rivaux, le tout à un prix élevé.

Source : Muc-Off

Au quotidien et surtout pour les sportifs, un accessoire pour vélo électrique peut parfois se révéler assez encombrant. Heureusement, notre époque met à l’honneur plusieurs gonfleurs électriques bien plus compacts.

Le choix s’étoffe en permanence, avec une nouveauté venant de la marque britannique Muc-Off, nous informe Transition Vélo. Spécialisée dans les produits d’entretien vélo type liquide de lavage ou brosses, la marque se diversifie avec une mini-pompe, et désormais avec un gonfleur électrique, au nom d’AirMach.

Un gonfleur électrique vélo miniature

Le Muc-Off AirMach repose sur un boîtier en aluminium, dans un étui en silicone, avec une petite tête de gonflage compatible avec les valves Presta et Schrader. Un adaptateur est possible pour les autres valves plastique ou TPU. Pesé à moins de 100 g, ce gonfleur ne mesure que 64 x 56 mm, soit un format plus petit qu’une carte bancaire, et large de 28 mm.

Fonctionnant avec un petit moteur de 40 W, il est capable de délivrer une pression maximale de 100 psi ou 7 bar. Sa batterie de 300 mAh est capable d’assurer le gonflage de deux pneus vélos (voire 4 pneus de trottinettes électriques ?), et rechargeable en 25 minutes sur prise USB-C.

Un produit assez cher

Le prix du gonfleur électrique Muc-Off AirMach est de 105 euros, l’adaptateur coûte 8 euros en supplément. C’est le double du Xiaomi 2S (50-60 euros, batterie 2 Ah, 150 psi) et onéreux face au mini-gonfleur Rockbros (dès 70 euros, batterie 5 Ah, 150 psi). Mais ses rivaux sont bien moins compacts. C’est ici le prix à payer.