Entretenir son vélo (électrique) de manière écologique, c’est possible grâce à ces nouveaux produits

Le Néerlandais BBB Cycling propose une ligne de produits d’entretien pour vélo – même vélo électrique – à base de matériaux naturels, biodégradables, et avec du plastique recyclé.

Source : BBB Cycling

La vie à vélo électrique, ce n’est pas seulement l’achat, car il y a aussi l’équipement et les accessoires vélo. BBB Cycling s’est fait un petit nom, malgré un milieu est très concurrentiel (Zéfal, SKS, Topeak, Lezyne, etc). Pour se diversifier et se différencier, la firme néerlandaise lance une nouvelle gamme de produits d’entretien sous le sigle « Bio », nous informent nos confrères de Weelz.

La quinzaine de références contient uniquement des composés biodégradables en 28 jours, et sont fabriqués à partir de matériaux végétaux. C’est le cas du lubrifiant « BioEbikeLube » développé spécifiquement pour les vélos électriques (plus épais pour la tension supérieure).

Cire, huile, latex, que du naturel et biodégradable pour l’entretien vélo

Autre exemple : l’autre lubrifiant « BioWax » emploie des huiles et cires naturelles, tandis que le produit d’étanchéité pour pneus « BioSeal » utilise du latex naturel, ainsi que des fibres provenant de la betterave à sucre.

Du produit d’entretien vélo en respectant la nature, possible ? // Source : BBB Cycling

De plus, l’emballage des produits est en plastique recyclé (en PET exactement). On tique toutefois la mention « sans microplastiques« , sachant que l’emballage est lui-même en plastique…

En marge, BBB Cycling propose une brosse spéciale vélo, un kit de nettoyage et un boîtier pour nettoyer son dérailleur. Ces produits d’entretien vélo ne sont pas disponibles directement sur le site de BBB Cycling, mais auprès de revendeurs uniquement. À noter qu’en termes de concurrence, la marque Muc Off fait aussi dans l’entretien vélo avec des produits écologiques.