Boulanger casse le prix du Samsung Galaxy S24, le bon cru de l’année dernière

Ça y est, c’est le printemps. Et qui dit printemps, dit ventes flash, avec notamment ce smartphone haut de gamme signé Samsung sorti en 2024 et toujours aussi performant. Au lieu de 899 euros, il passe à 699 euros.

Le Samsung Galaxy S24 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Bien que Samsung ait dévoilé sa fournée 2025 de smartphones haut de gamme, celle de l’année dernière reste encore aujourd’hui au top, grâce notamment à son processeur Snapdragon 8 Gen 3, ses trois capteurs photo et sa panoplie d’outils d’IA. Et ça tombe bien, Boulanger baisse son prix de 200 euros.

Le Galaxy S24 en trois points forts :

Un smartphone compact, mais puissant

Toutes les fonctionnalités d’IA de Samsung

Un chargeur 25W inclus

Au lieu de 899 euros, le Samsung Galaxy S24 est aujourd’hui disponible en promotion à 699 euros sur Boulanger.

Puissance et durabilité

Sorti en janvier 2024, le Galaxy S24 n’a pas à rougir. Il est encore aujourd’hui très performant, grâce à un processeur haut de gamme, désigné spécialement pour les smartphones de Samsung. De quoi lui permettre d’assurer en toutes circonstances, que ça soit pour des tâches du quotidien, pour du jeu ou pour du multitâche gourmand. L’expérience est fluide, un sentiment renforcé par son écran 120 Hz et son optimisation logicielle.

D’ailleurs, même s’il date de l’année dernière, le Galaxy S24 n’en reste pas moins moderne et le restera longtemps puisque Samsung s’est engagé à proposer sept ans de mises à jour Android et de sécurité. De quoi garder son smartphone plusieurs années sans craindre pour la sécurité de ses données ni de passer à côté de nouvelles fonctionnalités Android ou Samsung.

Un appareil photo polyvalent

Bien évidemment, le S24 se démarque encore aujourd’hui grâce à un module photo perfectionné, capable de capturer des images nettes et détaillées, même en conditions de faible luminosité. Son zoom optimisé et son traitement d’image intelligent permettent de sublimer chaque prise de vue, qu’il s’agisse de paysages, de portraits ou de clichés pris sur le vif. Attention toutefois à son autofocus et sa netteté qui sont parfois en deçà.

Et si ce n’est pas suffisamment, sachez qu’il a été le premier à profiter des fonctionnalités de retouches photo d’IA de Samsung. Vous avez de quoi faire les meilleurs clichés.

Côté autonomie, il faudra composer. Qui dit petit téléphone, dit peu d’espace pour imbriquer tous les composants et ça se remarque au niveau de l’autonomie. Sa batterie a pourtant été optimisée par rapport au modèle précédent, de sorte qu’il tient un peu moins d’une quinzaine d’heures — en fonction de l’utilisation.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S24.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung Galaxy du moment.

