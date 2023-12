Le plus grand concurrent de Tesla veut frapper fort avec ce SUV compact et abordable

BYD, le plus grand concurrent de Tesla sur la scène internationale, prépare l'arrivée d'un nouveau SUV électrique, qui prendra le nom de Yuan UP. Affichant un gabarit très compact, il devrait notamment chasser sur les terres de la Peugeot e-2008, entre autres, et afficher un prix très abordable.

L’an dernier, les spécialistes mettaient Tesla en garde sur le fait que la firme serait fortement chahutée par les constructeurs chinois en 2023. Des prédictions qui se sont révélées exactes, puisque l’entreprise américaine commence à se faire talonner par des concurrents venus de l’Empire du Milieu. Et parmi eux, BYD, qui reste le numéro 2 mondial de l’électrique, mais pas pour longtemps.

Un petit SUV électrique

En effet, le constructeur chinois est actuellement en passe de dépasser une bonne fois pour toutes Tesla, avec des chiffres de vente quasiment équivalent. Sans parler du fait que ses voitures coûtent moins chères en Chine, ce qui devrait lui permettre de prendre une belle longueur d’avance au cours des prochaines années.

De plus, la firme asiatique inonde le marché avec ses nouveautés, la rendant présente sur quasiment tous les segments, de la compacte comme la Dolphin à la berline avec la Seal.

À tel point que cela risque de déstabiliser les clients, qui ne savent plus trop où donner de la tête avec les nombreux modèles disponibles. Et c’est encore loin d’être terminé, puisque BYD s’apprête à lever le voile sur un autre modèle, quelques semaines après le Sea Lion 07. Il s’agit cette fois-ci du Yuan UP, qui n’a pas encore été officiellement montré par la firme chinoise. Et pour cause, sa révélation n’est attendue qu’au début de l’année prochaine.

Ce qui n’empêche pas le site Car News China de publier quelques photos de ce nouvel arrivant, qui devrait aller titiller les stars du segment comme la Volkswagen ID.3, la Peugeot e-2008 ou encore le Jeep Avenger que nous avions récemment pu tester. Il devrait également rivaliser avec le futur SUV électrique en cours de préparation du côté de chez Toyota. Ses dimensions devraient être relativement compactes, avec une longueur de 4,31 mètres.

Il annonce également une largeur de 1,83 mètre pour 1,68 mètre de haut. Un gabarit qui le place ainsi sur le segment des SUV urbains, et largement en-dessous de la Tesla Model Y. Le style se veut quant à lui assez conventionnel, mais assez éloigné de la Yuan Plus, connue dans nos contrées sous le nom d’Atto 3. À l’arrière, nous découvrons une signature lumineuse très moderne, avec des feux reliés entre eux, tandis que le look est complété par un imposant bouclier.

Un prix très abordable

En fait, c’est plutôt du côté de la Song L que le SUV électrique puise son inspiration esthétique, notamment au niveau de la face avant. Pour le moment, le nouveau Yuan UP n’a pas encore montré la moindre photo de son poste de conduite. Nul doute qu’il devrait rester proche de celui des autres productions de la marque, avec un grand écran tactile inspiré de Tesla et une présentation épurée.

L’empattement est annoncé à 2,62 mètres et jusqu’à cinq personnes pourront prendre place à bord de ce nouveau venu sur le marché. À noter qu’il sera proposé avec un toit panoramique optionnel, dont le prix n’a pas encore été annoncé. En revanche, on sait déjà ce qui se cachera sous le capot du SUV électrique, qui se déclinera en deux versions. La première embarque un moteur de 70 kW, soit 95 chevaux, tandis que la seconde revendique 130 kW, ce qui équivaut à 176 chevaux.

Ces deux variantes sont associées à une batterie Blade LFP, qui fait notamment appel à la technologie CTP (cell to pack). Si l’on ne connaît pas encore la capacité de l’accumulateur ni le temps de charge, on sait que le SUV affichera un poids compris entre 1 430 et 1 540 kilos. Sa vitesse maximale sera bridée à 160 km/h.

Il faudra tabler sur un prix sous les 100 000 yuan, ce qui équivaut à 13 000 euros environ. Un tarif qui sera très probablement revu à la hausse si ce nouveau Yuan UP faisait son arrivée en Europe. Il ne faut pas l’espérer à moins de 30 000 euros.