Xiaomi dévoile enfin la date de lancement de sa prochaine voiture électrique : ce qu’il faut retenir

Dévoilé en fin d’année 2024, le Xiaomi YU7 s’apprête à faire son arrivée sur le marché. La nouvelle voiture électrique du géant chinois sera officiellement lancée dans quelques jours, le 22 mai prochain.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Il semble loin le temps où Xiaomi était un simple fabricant de smartphones. Comme son rival Huawei, la firme chinoise s’est en effet lancée dans la production de voitures électriques, avec un but : concurrencer Tesla. Et cela semble bien parti, grâce à sa berline SU7, révélée à la fin de l’année 2023. Mais l’entreprise ne veut pas s’arrêter là.

Une arrivée imminente

Et pour cause, elle a ensuite levé le voile sur son second modèle un an plus tard, en décembre 2024. Cette fois-ci, il prend la forme d’un SUV, qui chasse directement sur les terres de la Tesla Model Y. Les clients ont dû s’armer de patience avant d’envisager de l’avoir dans leur garage, mais ça y est : après plusieurs mois d’attente, on sait quand le nouvel YU7 arrivera sur les routes. Et bonne nouvelle, c’est pour très bientôt.

Sur sa page Weibo officielle, le constructeur chinois annonce en effet que le SUV électrique sera officiellement lancé le 22 mai prochain. Une date qui n’a pas été choisie au hasard, puisqu’elle coïncide avec le 15ᵉ anniversaire de Xiaomi. Mais à quoi faudra-t-il s’attendre lors de cet évènement ? Comme l’avait expliqué le président de la marque, Lu Weibing, cette dernière révèlera de nouvelles informations au sujet de la voiture.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

MINI Countryman : l’aventure 100% électrique Et si vous mettiez un peu d’aventure dans votre week-end ? Rien de plus simple avec le MINI Countryman, il vous suffit de réserver votre essai dès maintenant en ligne ou dans votre MINI Store le plus proche.

Mais à vrai dire, on commence déjà à en savoir beaucoup à son sujet, alors que des images officielles avaient déjà été publiées bien plus tôt. Le design est fortement inspiré de la berline SU7, avec des lignes arrondies et de grands feux à LED. Le SUV électrique affiche des dimensions généreuses, avec une longueur de 5 mètres pour 2 mètres de large et 1,61 mètre de haut. Son style est complété par des jantes de 19 à 21 pouces selon la finition choisie.

Le poste de conduite a quant à lui déjà été aperçu, et contrairement à ce que l’on pensait, il n’est pas repris de la berline. Certes, on retrouve un grand écran central, dont la diagonale n’est pas connue, mais le SUV fait l’impasse sur le combiné numérique. En tout cas sous une forme classique, car il est remplacé par un immense bandeau qui s’étale sur toute la largeur de la planche de bord. Ce qui n’est pas sans nous rappeler la technologie dévoilée par BMW lors du CES de Las Vegas en début d’année 2025.

Deux versions au programme

Cependant, il faudra encore patienter avant d’en savoir un peu plus sur l’intérieur et les fonctionnalités de cette nouvelle voiture. Seulement sait-on qu’elle affiche un empattement de 3 mètres et qu’elle peut accueillir jusqu’à cinq passagers. Elle aura aussi le droit à un toit panoramique, capable de filtrer 99,9 % des UV et de réduire la chaleur de 97,6 %. Sous son capot, le nouveau Xiaomi YU7 se déclinera en trois versions bien distinctes à deux et quatre roues motrices.

La première affiche une puissance de 315 chevaux avec une batterie LFP (lithum – fer – phosphate) de 96,3 kWh, qui offre une autonomie maximale de 835 kilomètres selon le cycle chinois CTLC. Ce qui donne environ 709 kilomètres WLTP. Puis, deux variantes à transmission intégrale seront aussi au catalogue. La première a le droit à un moteur de 176 chevaux à l’avant et 319 chevaux à l’arrière. La seconde offre respectivement 299 et 391 chevaux, de quoi atteindre un total de 691 chevaux. La vitesse maximale est alors annoncée à 253 km/h.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Dans ce cas, la batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) affiche une capacité de 101,7 kWh et offre une autonomie maximale de 760 kilomètres CLTC, soit environ 646 kilomètres WLTP. Avec son architecture 800 volts, le Xiaomi YU7 peut récupérer jusqu’à 200 kilomètres en 5 minutes seulement.

Pour le moment, on ne connaît pas son prix, et rien n’a été dit quant à une éventuelle arrivée en Europe. Cela n’est pas à exclure, mais dans ce cas, le SUV sera soumis à des droits de douane particulièrement élevés, qui feront inévitablement grimper son tarif.