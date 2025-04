Volkswagen annonce enfin la date de production de sa voiture électrique à 20 000 €

On sait désormais quand débutera la production de la future voiture électrique attendu à 20 000 euros, la Volkswagen ID.1.

L’électrique se démocratise ! C’est le cas chez de nombreux constructeurs qui ont lancé des modèles à moins de 25 000 euros, et bientôt à 20 000 euros. Dans cette course, Volkswagen arrive cette année avec l’ID.2, prévue à environ 25 000 euros, et un peu plus tard avec l’ID.1 (avec le concept ID. Every1), annoncée autour de 20 000 euros. On connaît maintenant la date de lancement de la production de cette dernière.

Elle va entrer dans la course 2027

Selon les informations avancées par La Tribuna de Automoción, et relayées par Electrive, la production de la Volkswagen ID.1 devrait débuter en septembre 2027. Pourquoi pas avant ? Certainement pour laisser le temps à la Volkswagen ID.2 de prendre place dans la gamme, de se forger une réputation et de séduire une clientèle.

Lancer deux modèles électriques aux capacités et aux prix proches pourrait perturber les consommateurs. En revanche, cela laisse un an à sa principale concurrente, la Renault Twingo E-Tech, elle aussi, attendue autour de 20 000 euros pour s’installer et conquérir des parts de marché.

L’ID.1 pourrait effectivement bien se vendre : cette citadine de 3,88 m pourrait annoncer une autonomie WLTP de 250 km pour un prix d’environ 20 000 euros.

Une capacité de production importante dès la première année

Volkswagen semble croire en la réussite et au bon démarrage de la citadine électrique. Selon le plan actuellement établi en interne chez Volkswagen, l’usine de Setúbal pourrait en produire 100 000 par an. À titre de comparaison, c’est aussi le volume prévu pour l’usine de Martorell, qui doit produire le Cupra Raval, la Volkswagen ID.2 et le Skoda Epiq.

Si Volkswagen a choisi le Portugal, comme l’a affirmé Thomas Schäfer, directeur général de Volkswagen, pour produire l’ID.1, c’est certainement en raison du coût de la main-d’œuvre légèrement moins élevé

Volkswagen pourra aussi profiter de la zone de libre-échange de l’Union européenne pour éviter les taxes d’importation, comme c’est le cas pour les voitures électriques venant de Chine. De plus, la ligne de chemin de fer construite en novembre 2021 améliore la logistique tout en réduisant les coûts. Enfin, le choix de cette usine devrait permettre un approvisionnement en batteries facilité en raison de la proximité avec l’usine de PowerCo de Sagunt, dans la région de Valence en Espagne.