Bonne nouvelle pour le prix de la voiture électrique à 20 000 € de Volkswagen en France

Ça s’anime chez Volkswagen en ce moment autour de la voiture électrique. Alors qu’en France, la scène médiatique est largement occupée par Renault avec le lancement de la R5 E-Tech, celui de la R4 E-Tech et l’arrivée en 2026 de la future Twingo E-Tech promise à moins de 20 000 euros, le constructeur allemand dégaine un concept qui viendra concurrencer la petite française.

Pour aller plus loin

Voici un aperçu de la future Volkswagen ID.1 électrique à 20 000 € : autonomie, photos et spécifications techniques

Il faut dire que Volkswagen a un peu de retard à l’allumage. Alors que la R5 commence une belle carrière, l’ID.2, qui sera sa concurrente du côté du constructeur allemand, n’arrivera pas avant 2026. De quoi lui laisser le champ libre.

En effet, le constructeur fait face à de sérieux problèmes logiciels qui tendent à être résolus grâce au constructeur américain Rivian qui, via le concept ID.EVERY1, proposera pour la première fois son expertise dans une Volkswagen.

Cette citadine abordable, annoncée autour de 20 000 euros, devrait arriver sur le marché en 2027. Et bonne nouvelle, pour éviter de faire face aux droits de douane européens sur les modèles fabriqués en Asie, Volkswagen a décidé de produire sa voiture en Europe. Ce qui lui donnera le droit au bonus écologique en France, du moins s’il est encore d’actualité en 2027 !

Comme le relaie l’agence de presse DPA, la version de série du concept ID.1 sera fabriquée dans l’usine de Palmela, située à environ 40 km au sud de Lisbonne. Ce site industriel, qui emploie près de 5 000 personnes, produit déjà le T-Roc, la version SUV de la fameuse Golf. L’annonce a été faite par Thomas Schäfer, directeur de la marque Volkswagen, lors d’une rencontre avec la presse à Wolfsburg, en Allemagne, fief historique du constructeur.

D’après les premières informations dévoilées par Volkswagen, l’ID.1 affichera une autonomie « d’au moins 250 km » et une vitesse maximale de 130 km/h.

En parallèle, rappelons que Volkswagen prévoit la production de l’ID.2 en Espagne dès 2026, à un tarif d’environ 25 000 euros. Le groupe a affirmé que l’ID.EVERY1 sera conçue « en Europe, pour l’Europe ».

Toutefois, dans un effort de réduction des coûts, la production de la Golf thermique sera désormais délocalisée au Mexique. En contrepartie, la Golf de neuvième génération électrique sera bien produite en Allemagne, tandis que les versions thermiques continueront d’être fabriquées au Mexique dans la continuité de la délocalisation de la production de la Golf VIII.

Rejoignez-nous de 17 à 19h, un mercredi sur deux, pour l’émission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !