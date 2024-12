BoursoBank : la prime de 220 € fait son grand retour, juste avant Noël

Si vous êtes un peu juste pour l’achat de vos cadeaux de Noël, ou que vous souhaitez tout simplement renflouer les caisses en cette fin d’année, le cadeau proposé par BoursoBank pourrait bien vous intéresser. La banque en ligne dégaine de nouveau sa fameuse prime de bienvenue du Pink Week-End, qui peut monter jusqu’à 220 euros.

Cette période de fêtes de fin d’année est traditionnellement synonyme de grosses dépenses. C’est très probablement pour cela que BoursoBank a choisi de relancer sa prime de bienvenue, organisée dans le cadre de son Pink Week-End, quelques jours avant Noël. Pendant trois jours, les nouveaux clients de cette banque en ligne peuvent ainsi recevoir jusqu’à 220 euros, soit une très belle somme pour soulager son portefeuille.

Que propose BoursoBank ?

Pas de frais de tenue de compte, mais sous certaines conditions

Pas de frais de paiement à l’étranger

Une gestion facile en ligne

Une application complète

Du 13 au 16 décembre 2024, BoursoBank propose une prime pouvant aller jusqu’à 220 euros à ses nouveaux clients, qui devront utiliser le code PKWEE220. Cette prime est versée dès l’ouverture d’un compte bancaire, suivie d’une première utilisation du service de mobilité bancaire EasyMove de la banque en ligne.

Une banque en ligne avantageuse

BoursoBank est tout d’abord une filiale du groupe Société Générale. Elle bénéficie donc d’un réseau bancaire qui a déjà fait ses preuves, tout en proposant les services innovants d’une banque en ligne. Cette néobanque française, qui peut donc délivrer un IBAN français, est surtout appréciée pour ses tarifs moins élevés que nombre de ses concurrents ainsi que pour la gratuité de certains services.

Parmi les cartes bancaires que propose BoursoBank, on trouve notamment la carte Welcome, la plus avantageuse financièrement, puisqu’elle peut être accordée sans condition de revenus. Attention, si elle n’est pas utilisée dans le mois, son coût s’élèvera à 5 euros. Une carte dématérialisée est aussi proposée gratuitement. Les paiements et retraits sont par ailleurs gratuits et illimités, de même que les paiements à l’étranger. En revanche, pour les retraits hors de la France, elle ne donne droit qu’à un retrait gratuit par mois.

Concernant les autres offres plus haut de gamme de la néobanque, on compte la carte Ultim, gratuite si elle est utilisée dans le mois et accordée sans condition de revenus si vous choisissez le débit immédiat. Pour avoir droit au débit différé, il faudra justifier de 2 400 euros nets de revenus mensuels. Les paiements à l’étranger sont ici gratuits, mais seuls trois retraits sont offerts. Enfin, l’offre Metal comporte une carte payante (9,90 euros par mois), mais aussi de nombreux avantages, comme les paiements et retraits à l’étranger totalement gratuits et illimités. Elle impose aussi 6 250 euros nets de revenus mensuels pour obtenir le débit différé. Notez par ailleurs que ces deux dernières offres proposent de meilleures conditions de plafonds et donnent accès à des assurances premium.

Une application simple à utiliser

L’ouverture d’un compte chez BoursoBank peut s’effectuer sur la plateforme web ou sur l’application, disponible sur iOS et Android. Une app qui est d’ailleurs très ergonomique et simple d’utilisation. Elle vous permet de gérer vos finances de manière autonome, d’envoyer votre RIB ou encore de faire des virements très simplement. Un catalogue de services complets est aussi mis à disposition : crédits à la consommation, prêts immobiliers… Comme dans une banque traditionnelle, donc.

Des options de sécurité sont aussi mises à disposition, comme l’ouverture via une empreinte digitale ou encore le blocage du compte en cas de perte ou de vol de la carte bancaire. Enfin, l’application est compatible avec quasiment tous les services de paiement mobile : Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay, Paylib…

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur BoursoBank.

D’abord, vous devrez fournir plusieurs pièces justificatives : le RIB de votre banque actuelle, une photocopie de votre pièce d’identité ainsi qu’un selfie. Vous pourrez ensuite remplir le questionnaire présent sur l’application avec vos informations personnelles. Pas d’inquiétude, la manœuvre est rapide. Le code promo PKWEE220 devra être renseigné.

Une fois ces étapes franchies, la prime pourra vous être accordée, mais plusieurs paliers sont prévus. Une première prime de 70 euros vous sera versée le jour de l’ouverture effective d’un compte bancaire chez BoursoBank. La somme sera créditée dessus. Puis, une seconde prime maximale de 80 euros sera offerte pour un premier versement effectué à l’ouverture du compte. Pour recevoir 80 euros, le versement doit être supérieur ou égal à 300 euros. S’il est compris entre 1 et 49 euros, la prime s’élèvera à 30 euros, et s’il est compris entre 50 euros et 299 euros, la prime sera de 50 euros. Là aussi, la prime sera créditée sur le compte le jour de son ouverture, ou au plus tard dans les deux mois suivants.

Enfin, pour bénéficier de 70 euros supplémentaires, vous devrez utiliser le service de mobilité bancaire EasyMove. Cette dernière prime sera versée au plus tard 60 jours après la signature du formulaire de demande de mobilité bancaire.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.