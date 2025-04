La Société Générale revient avec une belle prime de 200 € pour toute ouverture d’un compte Sobrio

Jusqu’au 24 avril 2025, vous pouvez avoir jusqu’à 200 euros offerts en ouvrant un compte Sobrio, avec en plus les cotisations plafonnées à 1 euro par mois la première année.

Société Générale Sobrio // Source : Société Générale

En ce moment, la Société Générale tente d’attirer de nouveaux clients en proposant une offre intéressante. La célèbre banque permet de récupérer jusqu’à 200 euros sur votre compte avec Sobrio. Il y a quelques petites démarches à faire, mais rien de bien compliqué, et tout est détaillé dans cet article.

Pourquoi ouvrir un compte Sobrio chez la Société Générale ?

Les frais de tenue de compte sont inclus dans Sobrio

Ça regroupe les services bancaires et non bancaires

Aucun dépôt initial n’est requis

La prime de 200 euros est découpée ainsi : 80 euros offerts pour l’ouverture en ligne d’un premier compte bancaire Société Générale, 80 euros offerts pour une souscription au service gratuite d’aide à la mobilité bancaire SG. Et, pour finir, 40 euros offerts si vous ouvrez un compte sur livret en ligne ou par téléphone. L’offre est valable jusqu’au 24 avril 2025 inclus.

Une banque qui négocie bien le virage en ligne

La Société Générale est une banque qui parle aussi bien à ses clients traditionnels qu’aux plus jeunes qui préfèrent accéder à des services en ligne. C’est notamment pour ces derniers que s’adresse l’offre Sobrio à laquelle vous pouvez souscrire aujourd’hui. Elle est disponible en trois versions : avec une CB Visa Evolution, une CB Visa et une CB Visa Premier.

Bien entendu, c’est avec cette dernière que vous avez le plus d’avantages, particulièrement pour les voyages avec l’intégration de l’assurance annulation, modification et interruption. Ou encore pour la perte ou le vol de vos bagages. Tout ça avec une cotisation de seulement 1 euro par mois la première année si vous y souscrivez en même temps que le compte bancaire.

Une offre complète pour une ouverture immédiate

Ouvrir un compte chez la Société Générale est assez simple : vous n’avez qu’à être majeur et résider en France. Vous remplissez ensuite le formulaire et fournissez un justificatif de domicile et votre compte est immédiatement prêt à l’emploi. Pour profiter des 80 euros à l’ouverture du compte, vous devez réaliser un minimum de cinq paiements dans les trois premiers mois d’activité.

Pour amorcer le virage du numérique, la Société Générale a fait un gros travail sur son application mobile. Vous y retrouvez tous les détails de vos comptes et bien d’autres informations, peut-être même un peu trop pour son propre bien. Si jamais vous avez des comptes externes, vous pouvez même les rajouter sur votre app SG. Sans oublier qu’elle est aussi compatible avec les principales solutions de paiement sans contact comme Apple Pay ou encore Paylib, mais pas Google Pay.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.