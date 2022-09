Dreame L10S Ultra : si vous n’avez plus envie de faire le ménage, ce robot aspirateur est pour vous

Dreame est de retour avec un tout nouvel aspirateur robot, et il a de quoi s'imposer pour cette fin d'année 2022. Au programme, une aspiration plus puissante, des serpillières améliorées et une autonomie accrue.

Une fois de plus, Dreame prouve son savoir-faire en matière d’aspirateur-robot avec le Dreame L10S Ultra. Il faut dire que le constructeur a repris les points forts de ses précédentes machines, auxquels il a ajouté de nombreuses améliorations, pour les inclure dans un véritable compagnon de ménage intelligent.

Le Dreame L10S Ultra peut compter sur une aspiration extrêmement puissante de 5 300 Pa, une amélioration du système de navigation et deux serpillières rotatives très efficaces. Bien entendu, ce ne sont pas les seuls avantages de cet aspirateur ultra-complet qui affiche un prix de 1 199 euros chez Boulanger.

Un ménage efficace

Le Dreame L10S Ultra n’aura aucun problème pour laver vos sols. Il compte sur deux brosses rotatives, dont une principale en caoutchouc, pour aspirer les petits débris, la poussière et les poils (humains comme ceux des animaux). L’avantage du caoutchouc est qu’il empêche les cheveux de s’emmêler contrairement aux brosses à poils.

Mais la véritable force de cet aspirateur-robot est son aspiration. Avec une puissance de 5 300 Pa, le Dreame L10S Ultra peut récupérer la poussière logée entre les lattes d’un parquet ou au cœur d’un tapis. Son réservoir de 350 mL lui permet de récupérer un gros volume de poussière en un seul passage.

Les taches au sol ne sont pas non plus un souci pour le Dreame L10S Ultra. Ce robot embarque deux serpillières rotatives qui frottent les marques pour les enlever. La pression appliquée s’adapte automatiquement au type de sol, afin de ne pas abîmer des surfaces fragiles. Les brosses se relèvent même si vous ne voulez pas que l’aspirateur humidifie un tapis par exemple.

Une base pour une autonomie poussée

Avec la station du Dreame L10S Ultra, le constructeur livre l’outil parfait pour vous faire oublier le ménage. Pas besoin de penser à recharger la batterie de 5 200 mAh de l’aspirateur-robot, la station s’en occupe pour vous. Pas la peine non plus de vider le réservoir à poussière, le système embarqué de la base transfère la saleté dans un sac de 3 litres. Vous avez devant vous 60 jours de tranquillité avant de devoir changer de sac.

Même la serpillière ne vous occupera pas l’esprit puisqu’un réservoir de 2,5 litres se charge de remplir la réserve de 80 mL du robot. Mieux, la station lave les serpillières (et stocke l’eau usée dans un second réservoir de 2,4 L) avant de les sécher pour éviter les moisissures.

L’IA pour éviter les déplacements superflus

Pour se déplacer, le Dreame L10S Ultra dresse une carte virtuelle très précise de vos pièces grâce à son capteur RVB, un télémètre laser et la technologie AI Action. Une bardée de capteurs qui permet au robot de se déplacer de façon intelligente tout en évitant les obstacles. Bref, il ne loupera aucun recoin de votre intérieur.

L’application dédiée Dreame Home vous permet de contrôler votre aspirateur et de programmer ses déplacements, pour cibler ou interdire une ou plusieurs zones par exemple. Vous êtes prévenus quand le sac de la station est plein ou que les réservoirs sont vides. Le Dreame L10S Ultra s’incorpore facilement dans une maison connectée puisqu’il est compatible avec les assistants vocaux Alexa, Siri et Google Assistant.

Pour ce qui est de l’autonomie, le Dreame L10S Ultra peut tenir 2 h 30 avant de nécessiter une charge. Comptez environ 4 heures pour un chargement complet.

Le Dreame L10S Ultra se place donc comme un véritable allié du ménage, qui vous fera rapidement oublier cette corvée. Entièrement indépendant grâce à sa station de vidage et de charge, il aspire autant qu’il nettoie. Enfin, il affiche un prix de 1 199 euros chez Boulanger avec sa station.