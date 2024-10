Le nouveau Dreame L10s Ultra Gen 2 a tout d’un grand, sauf le prix

Pour moins de 1 000 euros, le Dreame L10s Ultra dispose de nombreuses fonctionnalités, dignes d’un modèle haut de gamme. Son tarif est toutefois bien plus accessible, affiché à 700 euros.

Dreame

Dreame est un des leaders dans le domaine de l’entretien de la maison. La marque offre une gamme complète de robots aspirateurs, allant du X40 Ultra, son porte-étendard, à la tondeuse A1, complète et efficace. Bien qu’ils soient très complets et technologiquement avancés, ces produits sont assez onéreux, ce qui les rend peu accessibles.

Avec le L10s Ultra Gen 2, Dreame remet son premier robot aspirateur laveur autonome au goût du jour, mais abaisse surtout son tarif pour le rendre plus accessible, puisqu’il est proposé à 700 euros. La marque avait déjà travaillé sur des modèles moins onéreux, comme le L10s Pro Ultra Heat ou le L40 Ultra, mais c’est la première fois que la marque propose un produit aussi complet à un tel tarif.

Dans la lignée de ses prédécesseurs

Le nouveau-né de la marque conserve le design familier du L10s Ultra, reprenant quasiment à l’identique l’apparence de son aîné. On retrouve donc une base verticale et relativement fine, ornée d’une trappe argentée en façade. Celle-ci accueille désormais un réservoir de solution de nettoyage, en plus du traditionnel sac à poussière. Sur la partie supérieure, on retrouve le traditionnel capot qui dissimule les deux réservoirs d’eau.

Dreame

S’agissant d’un produit milieu de gamme, Dreame a opté pour des couleurs sobres, à savoir des plastiques blancs en majorité, et un capot couleur argent en façade.

Un nettoyage en profondeur

Malgré une esthétique très similaire, la deuxième génération du L10s Ultra apporte de nombreuses nouveautés, à commencer par la puissance d’aspiration. Celle-ci a été revue à la hausse pour atteindre 10 000 Pa, ce qui permet au robot d’être particulièrement efficace en aspirant les particules fines et les poils d’animaux, aussi bien sur les sols durs que sur les tapis et moquettes.

Le L10s Ultra Gen 2 se dote également de la technologie MopExtend qui permet au patin de serpillière droit de s’étendre jusqu’à 4 cm pour nettoyer en profondeur les coins, le long des plinthes et autour des meubles.

Dreame

Un réservoir de détergent intégré à la station permet quant à lui d’ajouter automatiquement la solution de nettoyage, évitant d’avoir à le faire manuellement à chaque remplissage.

Par ailleurs, Dreame propose en option la brosse Tricut pour couper les poils d’animaux et les cheveux et ainsi éviter les enchevêtrements. Un kit de raccordement à l’eau est également proposé en option, évitant ainsi d’avoir à s’occuper manuellement des réservoirs d’eau.

Dreame a également travaillé sur l’amélioration des algorithmes de navigation du robot et sur sa détection d’obstacles, le rendant encore plus méthodique et précis dans son travail.

Quelle différence avec les autres modèles ?

Comparativement aux derniers modèles abordables de Dreame, le L10s Ultra Gen 2 ne dispose pas du nettoyage à eau chaude, ni d’une station auto-nettoyante. Il n’est pas non plus muni d’une brosse latérale motorisée, qui permet d’atteindre les coins plus en profondeur.

Dreame

Ceci dit, à de niveau de prix, il embarque la plupart des dernières innovations en termes de nettoyage, offrant un excellent rapport qualité-prix, au moins sur le papier.

Prix et disponibilité

Le Dreame L10s Ultra Gen 2 est d’ores et déjà disponible dans le commerce pour 700 euros. Il est notamment vendu chez Amazon, Fnac Darty, et Cdiscount et sera également disponible prochainement chez Boulanger.

C’est un tarif particulièrement compétitif, notamment au vu des nombreuses fonctionnalités proposées.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.