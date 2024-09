Cet aspirateur-robot fait bien plus que le ménage grâce à son atout secret

Enfin un aspirateur-robot qui tient ses promesses et vous décharge réellement du ménage. L’EZVIZ RS20 Pro peut se passer complètement de vous pendant des mois tout en laissant un intérieur impeccable. Et ce n’est pas là son seul atout.

Le spécialiste de la domotique EZVIZ vient de dévoiler son nouveau modèle d’aspirateur-robot : le RS20 Pro. Si comme la plupart des modèles premium, il aspire et lave le sol, puis s’autonettoie, ce modèle a un atout que d’autres n’ont pas. Une fois les routines programmées, le RS20 Pro n’a plus besoin de votre intervention, et ce, pendant près de 4 mois.

Mieux, la marque a mis son savoir-faire de plus de 10 ans dans les caméras de sécurité au cœur de son nouvel aspirateur-robot, pour vous permettre de surveiller à distance votre logement. Aussi avancé soit-il, le RS20 Pro profite jusqu’au 30 septembre d’une belle remise de 200 euros chez Boulanger, ramenant son prix de 999 à 799 euros.

Un nettoyage en profondeur, jusque dans les moindres recoins

En raison de leur forme ronde, les aspirateurs-robot lavants peinent à atteindre certains recoins. Pour combler ce manque et offrir un nettoyage efficace du sol, EZVIZ a tout prévu.

Au programme, le RS20 Pro compte deux serpillères rotatives frottant à haute pression, une brosse en caoutchouc, une brosse à poils, ainsi que deux brossettes latérales. Dépassant légèrement du robot, ces dernières délogent la poussière dans les zones théoriquement inaccessibles. Les saletés sont ensuite aspirées à une puissance maximale de 7 200 Pa.

En fonction du type de sol à nettoyer, le RS20 Pro ajuste automatiquement la force d’aspiration. Dès qu’il détecte un tapis ou une moquette à l’aide de sa caméra AI et de son capteur LiDAR, il augmente la puissance, puis la réduit une fois de retour sur un sol dur. L’aspirateur préserve ainsi son autonomie et peut nettoyer jusqu’à 300 m² avec une charge complète.

Les deux brossettes latérales du RS20 Pro permettent d’ôter la poussière dans tous les recoins les plus exigüs // Source : EZVIZ

Et pour conserver la performance de l’appareil au fil des passages, EZVIZ a intégré à la brosse principale une fine lame chargée de couper les poils et les cheveux aspirés. Avec un tel dispositif, aucun risque qu’ils ne s’emmêlent autour du rouleau et qu’ils n’obstruent l’aspirateur.

Le RS20 Pro ne craint pas non plus les obstacles sur sa route. Sa caméra et son capteur LiDAR lui permettant d’identifier jusqu’à 65 types d’objets, les marches, le vide, puis de les éviter.

Si ce dispositif sert avant tout la navigation de l’aspirateur-robot, il apporte une autre fonctionnalité pratique : la surveillance de son domicile à distance, depuis l’application EZVIZ (disponible pour Android et iOS).

Cette application permet également de programmer ses routines de nettoyage depuis son smartphone, et de vérifier le niveau de batterie restant. C’est aussi un moyen efficace de centraliser la gestion de toute sa maison connectée EZVIZ, depuis les visiophones aux caméras de sécurité en passant par les alarmes connectées.

Une station autonome et évolutive

En plus d’être totalement autonome dans sa navigation, le RS20 Pro n’a quasiment pas besoin de votre intervention pour son entretien. Avant chaque session, la base remplit le robot d’eau propre et de solution de nettoyage, puis décide d’installer ou non les serpillères en fonction du programme choisi.

Une fois la routine achevée, la station récupère les saletés logées dans le robot et les stocke dans son bac de 5 litres prévu à cet effet. Pendant près de 120 jours, vous n’avez donc pas à vous soucier de vider le réservoir de poussière.

Le RS20 Pro est livré avec une station de charge multifonctionnelle et autonettoyante // Source : EZVIZ

La station se charge ensuite de laver les serpillères à l’eau chaude à 60°C, puis de les sécher pour éviter la prolifération de bactéries et les mauvaises odeurs.

Pour finir, la base s’autonettoie en profondeur pour maintenir une hygiène irréprochable, tant en son sein qu’au cœur de l’aspirateur-robot.

EZVIZ a donc pensé à tout pour limiter au strict minimum la manipulation de l’appareil. Et prochainement, une nouvelle fonction fera son entrée. La marque promet l’arrivée d’un kit de raccordement pour automatiser l’approvisionnement en eau propre et le vidage du bac de saletés de la station. L’autonomie du RS20 Pro sera donc des plus complètes.

Alors que les modèles premium avoisinent généralement les 1 300 euros, le EZVIZ RS20 Pro reste sous le seuil des 1 000 euros. Et jusqu’au 30 septembre, il profite d’une remise de 200 euros chez Boulanger, faisant chuter son prix de 999 à 799 euros.