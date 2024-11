Roborock Qrevo Plus : ce modèle ultra-complet qui aspire et lave, est bradé à -27 % pendant la Black Friday Week

Le nouvel aspirateur robot Roborock Qrevo Plus, un modèle ultra-complet lancĂ© Ă un prix compĂ©titif, est d’ores et dĂ©jĂ en promotion pendant cette Black Friday Week : on peut en effet le trouver Ă 579,99 euros au lieu de 799 euros Ă la Fnac et chez Darty.

Après les excellents Qrevo Pro, Qrevo MaxV et Qrevo Master, Roborock vient de dĂ©voiler son nouvel aspirateur robot, le Qrevo Plus, un modèle bien complet qui aspire et lave, tout en affichant un tarif très contenu par rapport aux autres rĂ©fĂ©rences de la gamme. Un robot tout rĂ©cent et bien Ă©quipĂ©, que l’on trouve dĂ©jĂ en promotion Ă -27 % pendant cette Black Friday Week.

Les points forts du Roborock Qrevo Plus

Une cartographie en 3D

Une aspiration puissante de 7 000 Pa

Une brosse anti-emmĂŞlement + deux serpillières rotatives, dont l’une est extensible

LancĂ© Ă 799 euros, le Roborock Qrevo Plus est aujourd’hui disponible en promotion Ă 579,99 euros Ă la Fnac et chez Darty.

Un design élégant pour un robot bien équipé

Le nouveau Roborock Qrevo Plus est un robot aspirateur qui reste fidèle au design de la sĂ©rie du constructeur, avec sa base verticale comprenant deux rĂ©servoirs d’eau, sa propre forme arrondie et son capteur LiDAR sur le dessus. Capteur qui lui permet d’ailleurs de naviguer efficacement dans votre domicile et d’Ă©tablir une cartographie prĂ©cise, rapide, sur plusieurs Ă©tages, et mĂŞme en 3D, s’il vous plaĂ®t. Sur ces cartes, vous pourrez d’ailleurs dĂ©finir des zones interdites, sur lesquelles vous ne voulez pas que le robot circule. Pour avoir accès Ă ces cartes, rendez-vous sur l’application de la marque, bien complète, sur laquelle on peut d’ailleurs trouver des programmes de nettoyage sur mesure ou tout simplement prĂ©voir ou lancer des nettoyages.

Le Qrevo Plus embarque par ailleurs des capteurs qui lui permettent d’Ă©viter et de contourner chaque obstacle sur son chemin. Pour assurer sa mission, il dispose d’une brosse principale en caoutchouc et surtout anti-enchevĂŞtrement, ainsi que de deux serpillières rotatives, pour le nettoyage humide. L’une d’entre elles est mĂŞme extensible, et va ainsi pouvoir atteindre les bords d’une pièce, les plinthes ou les contours de meubles.

Un nettoyage complet

En fonctionnement, le Roborock Qrevo Plus dĂ©livre une belle puissance d’aspiration de 7 000 Pa, qui lui permet de ne faire qu’une bouchĂ©e des saletĂ©s qui jonchent vos sols, et ce, en un seul passage. La brosse en caoutchouc va de son cĂ´tĂ© dĂ©loger chaque poussière de vos sols, moquettes et tapis, tandis que les serpillières vont s’attaquer aux tâches tenaces grâce Ă leur vitesse maximale de 200 tours par minute. Trente niveaux de dĂ©bit d’eau sont d’ailleurs disponibles pour vous laisser le choix. Notez toutefois que contrairement au Qrevo Master, le Qrevo Plus utilise de l’eau Ă tempĂ©rature ambiante, et non Ă 60 °C, qui est pourtant une tempĂ©rature plus efficace en termes d’hygiène. Sachez aussi que la serpillière est capable de se relever dès qu’elle approche d’un tapis, pour ne pas risquer de le mouiller.

Le Roborock Qrevo Plus s’accompagne enfin d’une base qui va pouvoir laver les serpillières, les sĂ©cher Ă l’air chaud pour Ă©viter toute moisissure ou mauvaise odeur, vider automatiquement la poussière rĂ©coltĂ©e et remplir le rĂ©servoir quand cela est nĂ©cessaire. Elle est Ă©videmment capable de recharger le Qrevo Plus, qui a une autonomie de 90 minutes.

