Roborock lance le Qrevo Plus, un modèle performant et très abordable

Avec le nouveau Qrevo Plus, Roborock propose un robot aspirateur laveur combinant d’excellentes performances de nettoyage avec un prix très compétitif. À un tel tarif, plus de raison de se priver d’un nettoyage complet et entièrement autonome des sols.

Roborock

La gamme Qrevo constitue le cœur de gamme de Roborock. Elle est déjà très complète, avec d’excellents aspirateurs robots comme les Qrevo Pro, Qrevo MaxV et le Qrevo Master. Ces derniers offrent une expérience de nettoyage complète, s’approchant de celle que propose le porte-étendard de la marque, le S8 MaxV Ultra, tout en affichant un tarif relativement contenu.

Le nouveau Qrevo Plus dispose de fonctionnalités de nettoyage complètes, dans un tarif contenu. Il reprend la plupart des fonctionnalités de la gamme Qrevo, mais fait l’impasse sur certaines fonctions avancées, permettant de faire baisser le prix.

Un design inchangé

Le nouveau robot Qrevo Plus conserve l’apparence typique de la gamme, avec une base verticale équipée de deux réservoirs d’eau facilement accessibles par le haut. À l’avant, une trappe dissimule le sac à poussière, tandis que la station est ornée de bandes verticales texturées.

Roborock

Le robot lui-même reste fidèle au design de la série, avec sa forme arrondie et un capteur LiDAR sur le dessus. Il utilise deux disques circulaires pour le nettoyage humide, accompagnés d’une brosse latérale et de rouleaux en silicone pour collecter la poussière. Celle-ci est extensible, permettant de nettoyer le long des plinthes et des meubles, mais aussi dans les coins.

Quant aux couleurs, le Qrevo Plus est proposé en noir ou en blanc, afin de s’adapter à différents styles d’intérieurs.

Un robot complet, sans fioritures

Avec le Qrevo Plus, Roborock propose un appareil bien doté, reprenant de nombreuses avancées dont disposent les modèles haut de gamme. Il s’inspire du Qrevo Pro et reprend la plupart de ses fonctionnalités.

La station de base permet de laver les patins de serpillière et de les sécher, réduisant ainsi les mauvaises odeurs et la prolifération de bactéries. Elle dispose également d’un sac à poussière, permettant de vidanger le réservoir du robot et d’automatiser la collecte.

Roborock

Pour le nettoyage des sols, il bénéficie d’une puissance d’aspiration de 7 000 Pa, couplé à une brosse latérale ainsi qu’un rouleau brosse en caoutchouc pour éviter l’enchevêtrement de cheveux et poils d’animaux.

Le Qrevo Plus dispose de deux patins de serpillière rotatifs et relevables, permettant de ne pas mouiller les tapis. La serpillière droite est également extensible, permettant de mieux atteindre les coins, et de nettoyer le long des plinthes et des meubles.

Roborock

Comme le Qrevo Pro, le Qrevo Master utilise un capteur Reactive Tech à la lumière structurée 3D pour identifier et éviter les obstacles. Il est également doté d’un mode SmartPlan, permettant d’ajuster automatiquement la puissance d’aspiration et l’humidité des serpillières.

Quelles différences avec le Qrevo Master ?

Contrairement au Qrevo Master, le modèle le plus avancé de la série, le Qrevo Plus fait l’impasse sur certaines fonctionnalités avancées.

Pour commencer, il ne dispose pas d’une caméra embarquée, et ne peut donc pas surveiller votre logement en votre absence. Il est tout de même capable de détecter et d’éviter les obstacles, mais ne peut pas les prendre en photos.

Roborock

De plus, il utilise de l’eau à température ambiante pour le lavage des serpillières, et non de l’eau chaude à 60ºC, ce qui est encore plus efficace en termes d’hygiène.

Concernant l’aspiration, il utilise un rouleau brosse simple, et non double et une puissance d’aspiration légèrement inférieure. Celle-ci est parfaitement adaptée pour les sols durs et les tapis fins, mais le Qrevo Master convient mieux pour les tapis épais. Par ailleurs, la brosse latérale du Qrevo Master est motorisée, ce qui lui permet de se déployer pour mieux nettoyer les coins et le long des plinthes.

Enfin, la station du Qrevo Master dispose d’un système d’auto-nettoyage, qui n’est pas proposé sur les autres Qrevo.

Prix et disponibilité

Le Roborock Qrevo Plus est d’ores et déjà disponible pour un tarif de 800 euros. Il est exclusivement vendu chez Fnac Darty, aussi bien en ligne qu’en magasin.

