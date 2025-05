Test du Roborock Saros Z70 : un bras articulé insolite, mais pratique ?

Le Roborock Z70 est le fleuron de la marque et se distingue par son bras articulé, véritable innovation sur le marché. Celui-ci est capable de déplacer et ramasser des objets en toute autonomie, pratique pour un nettoyage complet sans se soucier des obstacles. Véritable prouesse technologique ou gadget sans grande utilité ? La réponse dans notre test complet.

Le Roborock Saros Z70, dévoilé au CES 2025, est le porte-étendard de la marque. Loin d’être un prototype mettant en avant les capacités d’innovation de la marque, il s’agit d’un aspirateur robot pleinement fonctionnel qu’a présentée la marque en début d’année. Après quelques mois pour peaufiner son fonctionnement et assurer la chaîne d’approvisionnement, le Saros Z70 est désormais en vente.

Ses caractéristiques sont similaires à celles du Saros 10R que nous avions déjà testé, avec bien sûr l’ajout du fameux bras articulé.

Son système de navigation sans dôme LiDAR sur la partie supérieure le rend fin, ce qui facilite non seulement le passage sous les meubles bas, mais permet également de loger le bras articulé sur le dessus.

Après un mois de test en détail, voici notre verdict sur ses performances de nettoyage, mais aussi si le bras articulé apporte une réelle innovation, ou s’il relève plutôt du gadget.

Fiche technique

Modèle Roborock Saros Z70 Dimensions 35 cm x 7,98 cm x 35 cm Couleur Noir Fonction lavage Oui Fiche produit

Un design très premium

Le Saros Z70 adopte un design résolument moderne, avec des lignes contemporaines et une finition élégante. Sa station d’accueil séduit par sa façade effet miroir, tandis que le reste de l’appareil, majoritairement noir, renforce son aspect premium.

Sur la partie supérieure, la station du Saros Z70 dispose de deux réservoirs d’eau facilement accessibles grâce à des poignées intégrées. Une trappe située à l’avant et elle aussi recouverte d’une surface miroir cache le sac à poussière ainsi que le réservoir de détergent.

La base de la station comprend une planche de lavage amovible, équipée de picots et de raclettes. Celle-ci sert à nettoyer les serpillières tout en maintenant la station propre. Ce choix peut surprendre, car Roborock privilégie généralement les serpillières vibrantes sur ses modèles haut de gamme, mais celui-ci est réservé au Saros 10 pour les modèles 2025.

Sur le dessus du robot, on note l’absence du dôme LiDAR, en faisant l’un des modèles les plus fins du marché. À la place, il embarque des capteurs 3D ainsi qu’une caméra pour assurer la navigation, la détection des saletés et des obstacles. Cette approche permet également de caser plus facilement le bras articulé OmniGrip, logé sous une fenêtre fumée sur la partie supérieure. Celui-ci est épaulé par plusieurs capteurs caméras, dont une partie est située à l’arrière du robot, tandis qu’une caméra est montée directement au bout du bras articulé.

Le bras mécanique se déplace sur cinq axes et se termine par une pince orientable, capable de saisir différents types d’objets pesant jusqu’à 300 grammes.

Sous l’appareil, on trouve deux patins de serpillière rotatifs et escamotables. Le patin droit peut s’étendre afin de mieux atteindre les coins et longer efficacement les plinthes.

À l’image des modèles Dreame et du Saros 10R, le Saros Z70 est capable de détacher automatiquement ses patins de lavage pour les laisser dans la station d’accueil, une fonction particulièrement utile pour le nettoyage des tapis épais. Il peut également nettoyer les coins et les plinthes en étendant sa brosse latérale arquée, conçue pour limiter l’enchevêtrement des cheveux et poils d’animaux.

Pour ce qui est du rouleau-brosse, on retrouve ici une nouvelle brosse Freeflow, similaire à la brosse Tricut de Dreame. Elle est notamment conçue pour couper les cheveux et poils d’animaux afin qu’ils ne s’emmêlent pas autour du rouleau.

Le Saros Z70 est livré avec une petite poubelle de tri qu’il convient de placer où bon vous semble. En revanche, elle est indispensable pour que le robot puisse y placer les objets qu’il ramasse, et son design implique qu’elle ne sera probablement pas placée au beau milieu de votre salon.

Terminons par la qualité de fabrication, qui est excellente, avec des matériaux solides et de qualité, avec de bonnes finitions. Le bras articulé lui-même semble également de bonne facture, même si la fenêtre coulissante peut sembler fragile en cas de blocage.

Une application ultra complète et simple à utiliser

Lors de la mise en route du Roborock Saros Z70, la première étape consiste à cartographier votre domicile. Le robot est capable de reconnaître automatiquement les types de pièces, différenciant par exemple une chambre d’une cuisine. Une fois la carte générée, il est possible de la personnaliser : ajustement des cloisons virtuelles, définition de zones interdites, ajout de meubles virtuels ou encore sélection du type de sol.

Le Saros Z70 peut gérer jusqu’à quatre cartes différentes et les reconnaître automatiquement selon l’environnement dans lequel il évolue.

Il convient également d’activer l’utilisation du bras OmniGrip, afin de profiter pleinement des fonctionnalités de l’appareil. Vous pouvez notamment choisir si le robot doit automatiquement déplacer des objets vers une zone déjà nettoyée pour couvrir la surface la plus complète possible. Vous pouvez également configurer le robot pour qu’il trie automatiquement les objets qu’il détecte, ou alors qu’il vous le signale pour que vous puissiez choisir s’il faut ou non les déplacer. La dernière étape de configuration nécessite de définir une zone de rangement des chaussons, ainsi que d’indiquer l’emplacement approximatif du bac de tri pour que le robot sache où placer les objets qu’il collecte avec son bras robotisé.

Les paramètres de nettoyage sont entièrement personnalisables : puissance d’aspiration, niveau d’humidification des serpillières, ou encore ordre de passage dans les différentes pièces. Ces réglages peuvent être définis globalement ou adaptés pièce par pièce. Le mode SmartPlan permet quant à lui de moduler intelligemment ces paramètres selon le contexte, évitant une configuration manuelle fastidieuse.

L’application propose également une large gamme d’options, comme le réglage de la température et de la fréquence de nettoyage des patins, ou encore la durée de séchage. Vous pouvez aussi programmer les recharges durant les heures creuses, optimisant ainsi la consommation énergétique.

Le comportement du robot sur les tapis peut lui aussi être configuré : le Saros Z70 peut soit éviter les tapis, soit relever ses patins pour les préserver, voire les nettoyer avec les serpillières selon vos préférences. Si vous préférez, il peut même laisser ses patins dans la station pour éviter d’humidifier les tapis épais par erreur.

Grâce à sa caméra intégrée, le robot peut être utilisé comme dispositif de surveillance à distance, avec audio bidirectionnel et capture d’images des obstacles détectés. Il peut même repérer vos animaux domestiques ou prendre des photos d’eux pendant le nettoyage. Vous pouvez même contrôler le bras robotisé à distance, notamment pour saisir et déplacer manuellement.

Naturellement, le Saros Z70 est compatible avec les assistants vocaux comme Google Assistant et Alexa. Il embarque également son propre assistant vocal, Hello Rocky, permettant un contrôle direct à la voix.

Enfin, il dispose d’une connectivité WiFi et Matter, facilitant son intégration dans les écosystèmes domotiques.

Un nettoyage performant

Le Roborock Saros Z70 délivre une puissance d’aspiration remarquable de 22 000 Pa, se plaçant parmi les plus puissants du marché. Il dispose cependant d’un rouleau-brosse simple, contrairement aux autres modèles Saros et même au Dreame X50 Ultra, qui font appel à des doubles rouleaux. Cette approche est très probablement due à des contraintes d’espace, imposées par le bras articulé. À la place, le Saros Z70 dispose d’un rouleau-brosse FreeFlow, similaire au modèle Tricut de Dreame. Celui-ci reprend une architecture hybride, composée à la fois de poils en fils de nylon et de caoutchouc, ainsi que de petites lames, permettant de couper les poils d’animaux et cheveux emmêlés.

La forme de la brosse latérale permet quant à elle d’atteindre les angles et les contours des meubles. Sur les tapis, la puissance d’aspiration garantit un nettoyage en profondeur, mais un double rouleau-brosse aurait été encore plus efficace, notamment sur les tapis épais.

Côté lavage, le Saros Z70 utilise deux patins rotatifs, relevables et détachables, qui n’entrent en contact avec le sol que lorsqu’un lavage est requis. Cette approche préserve les surfaces sèches, notamment les tapis. Si besoin, ils peuvent également être automatiquement laissés dans la base.

La station nettoie les patins avant, pendant et après chaque cycle, en utilisant de l’eau chauffée à 80 °C. Cela permet une désinfection efficace mais aussi d’aider à détacher les salissures tenaces. La station intègre également un réservoir de détergent, permettant d’améliorer l’efficacité du nettoyage.

En matière d’efficacité, le Saros Z70 s’en sort très bien : il élimine facilement la majorité des taches du quotidien en un seul passage. Les salissures plus coriaces, comme les taches de café séché ou les traces grasses, peuvent nécessiter un second passage, que le robot déclenche automatiquement si nécessaire, grâce à ses capteurs de détection de saleté. La serpillière extensible lui permet d’atteindre les recoins et de longer efficacement les plinthes.

Dans l’ensemble, les performances de nettoyage sont excellentes, quel que soit le type de sol. Cela dit, une serpillière vibrante, comme celle du Roborock Saros 10, pourrait offrir encore de meilleurs résultats, notamment sur les saletés sèches et tenaces.

Le Saros Z70 se montre aussi discret qu’efficace. Son niveau sonore reste bas, permettant de l’utiliser sans gêne pendant que l’on travaille ou regarde la télévision. Un mode “Ne pas déranger” permet en plus de désactiver les fonctions bruyantes (comme le lavage ou la vidange) à certains moments de la journée.

Une bonne navigation et un bras robotisé pour déplacer les obstacles

Le Roborock Saros Z70 utilise un système de navigation avancé qui délaisse le dôme LiDAR classique au profit d’un capteur 3D ToF (time-of-flight), complété par un LiDAR positionné à l’avant de l’appareil.

En utilisation réelle, le Saros Z70 offre une navigation globalement satisfaisante, légèrement supérieure au quotidien comparativement au Saros 10R. Il parvient toujours à finir son cycle de nettoyage sans se perdre ni se retrouver bloqué, ce qui est essentiel pour une utilisation fiable. Son châssis AdaptiLift lui permet en outre de franchir des seuils allant jusqu’à 4 cm de hauteur, sans difficulté notable.

Grâce à sa caméra et à ses capteurs, le Saros Z70 identifie et évite efficacement la plupart des obstacles, même de petite taille comme les câbles. Le robot parvient généralement à s’approcher suffisamment pour nettoyer au plus près, tout en évitant les collisions.

En parlant d’obstacles, le bras OmniGrip peut identifier et déplacer des obstacles automatiquement. Cette fonctionnalité est impressionnante à la première utilisation, tellement le robot sait les gérer en toute autonomie. Lorsqu’elle est activée, le Saros Z70 peut identifier des chaussettes, chaussons, sandales, torchons, serviettes et mouchoirs et les déplacer automatiquement. Une fois un obstacle identifié, le robot se place devant et étend son bras articulé avant de l’attraper et le déplacer « le bras en l’air » jusqu’au bac de tri ou à l’emplacement dédié aux chaussures. C’est bluffant lors de la première utilisation, mais dans les faits, c’est loin d’être parfait.

En effet, avant tout, le nombre d’objets que peut gérer le bras OmniGrip est trop limité, bien que la marque promette que d’autres types d’objets seront ajoutés dans le futur. Ensuite, il arrive trop fréquemment que la tâche de collecte échoue, c’est-à-dire que le robot ne parvienne pas à attraper un objet, et « remballe » donc son bras sans réussir à le déplacer. Dans d’autres cas, il est arrivé qu’un torchon ou un mouchoir reste coincé dans le mécanisme, ce qui déclenche l’arrêt automatique du robot. Dans ce cas, il n’est pas possible de reprendre le travail à distance, et il faut physiquement relancer le robot.

Cette approche peut être frustrante, mais Roborock priorise la sécurité afin d’éviter les déconvenues. De même, les capteurs peuvent détecter si un animal est présent à proximité du robot, afin d’éviter de le blesser durant une opération de collecte.

Pour ce qui est des chaussons, le robot est capable de les déplacer de quelques centimètres durant le nettoyage, afin de nettoyer là où ils étaient. À la fin du cycle, il peut ensuite les amener dans la zone dédiée. Toutefois, même sur ces types d’objets, les résultats sont mitigés et le robot peine parfois à les récolter, notamment lorsqu’ils sont placés ensemble un peu trop proches l’un de l’autre.

Au final, le bras articulé se révèle peu utile au quotidien. Il relève vraiment de la prouesse technologique, mais n’apporte pas nécessairement de praticité au vu de ses capacités encore limitées.

Un entretien simple, mais attention aux cheveux et poils d’animaux

Le Saros Z70 se veut simple à entretenir, notamment sa station d’accueil. Celle-ci assure l’entretien des patins de lavage en les nettoyant à l’eau chaude à 80 °C, puis en les séchant à 55 °C. Ce processus freine efficacement la prolifération des bactéries, des moisissures et des mauvaises odeurs, tout en maintenant un bon niveau de performance. Toutefois, contrairement aux précédents modèles phares de Roborock — et au Saros 10 — le Saros Z70 ne dispose pas de brosse rotative dédiée au nettoyage des patins. À la place, il utilise une planche de lavage équipée de picots en plastique, qui frotte mécaniquement les serpillières. Ce système est un peu moins efficace, et il est donc recommandé de retirer les patins une fois par mois pour les passer en machine.

La planche de lavage est totalement amovible, ce qui simplifie son entretien. Elle est également dotée de raclettes intégrées, qui aident à maintenir la propreté de la station pendant les cycles. Un nettoyage mensuel de cette planche et de son filtre est suffisant pour assurer un bon fonctionnement à long terme.

L’entretien du robot est également simple. En revanche, le rouleau-brosse Freeflow n’est pas forcément une réussite sur l’aspect anti-enchevêtrement, puisque celui-ci ne parvient pas forcément à s’en sortir avec les poils de mon quadrupède, qui se retrouvent enroulés autour. C’est décevant, d’autant plus que le Saros 10R fait mieux sur ce point.

Toutefois, la conception arquée de la brosse latérale est bien plus efficace pour minimiser l’enchevêtrement des poils d’animaux et des cheveux.

Prix et disponibilité

Le Roborock Saros Z70 est vendu 1799 euros sur Amazon, ainsi que chez Boulanger et Fnac Darty. Une offre de lancement permet de bénéficier d’une remise de 100 euros jusqu’au 25 mai.

C’est un tarif certes conséquent, mais qui reste correct au vu de la prouesse technologique de l’appareil.

