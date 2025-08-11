On trouve déjà le Xiaomi Redmi 15C en vente en France chez Boulanger et Leclerc alors que le constructeur n’a rien dit au sujet de ce smartphone.

Xiaomi Redmi 15C // Source : Leclerc (montage Frandroid)

Discrètement, le Xiaomi Redmi 15C se retrouve en ventes sur les sites de Boulanger et de Leclerc. Le smartphone n’est pourtant pas référencé sur le site officiel de la marque et le constructeur n’a pas fait d’annonce à ce sujet au moment où nous publions cet article. Xiaomi imite ainsi Samsung qui a aussi récemment lancé son Galaxy A17 sans faire de bruit.

Un smartphone pas cher avec une grosse batterie

Pour en revenir à Xiaomi, le nouveau Redmi 15C est donc disponible en France et il y a surtout deux choses majeures à retenir à son sujet :

il coûte moins de 200 euros ;

il a une très grosse batterie.

Xiaomi Redmi 15C // Source : Boulanger

En effet, le Xiaomi Redmi 15C s’équipe d’une batterie imposante de 6000 mAh ce qui devrait vraisemblablement lui permettre de se classer parmi les meilleurs smartphones en autonomie. « Jusqu’à 82 heures de musique sans interruption », promet un slogan sur une image.

Pour ce qui est de l’écran, on a une dalle LCD de 1600 x 720 pixels (HD+) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Xiaomi Redmi 15C mise d’ailleurs sur une diagonale de 6,9 pouces.

Xiaomi Redmi 15C // Source : Leclerc

À l’intérieur, on trouve un Helio G81-Ultra de MediaTek. Le modèle en vente chez Boulanger et Leclerc affichent 256 Go de stockage et 4 Go de RAM. Rappelons que sur le Redmi 14C de l’année dernière, cette même configuration à 256 Go de stockage avait droit à 8 Go de RAM. Vous pouvez étendre le stockage jusqu’à 1 To grâce à une microSD.

Pour la photo, ne vous laissez pas avoir par le grand bloc à l’arrière qui semble contenir deux caméras. La fiche technique sur les sites marchands précise qu’il y a un seul capteur photo arrière de 50 Mpx. Un visuel promotionnel évoque pourtant une « double caméra avec IA ». On suppose que le second capteur a un rôle de support pour, par exemple, mieux gérer la profondeur. Il ne propose a priori pas une autre focale.

Une « double caméra » est évoquée, mais le deuxième capteur a sans doute juste un rôle de soutien. // Source : Boulanger

À l’avant, la caméra selfie propose une définition de 8 Mpx.

Le Xiaomi Redmi 15C profite par ailleurs d’une certification IP64 pour une résistance à la poussière et aux projections d’eau. Les dimensions de 173,10 x 81 x 8,20 mm sont couplées à un poids de 211 grammes.

Le lecteur d’empreintes se trouve sur le côté et vous trouverez aussi une prise jack 3,5 mm près du port USB-C. Enfin, dernier détail : il s’agit ici d’un smartphone compatible 4G, mais pas 5G.

Prix du Xiaomi Redmi 15C en France

Trois coloris sont mis en avant en France pour le Redmi 15C : bleu, noir et vert. La version de 256 Go que nous avons repérée s’affiche à 179,99 euros et est vendue et expédiée directement par Boulanger et Leclerc.

Nous avons aussi vu une version de 128 Go vendue par des tiers sur des marketplaces et sans prix officiel.

