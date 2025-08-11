Pixel Watch 4 : autonomie, design, capteur cardio… cette fuite vous dit tout sur ses principales nouveautés

Des documents marketing destinés aux revendeurs nous informent en avance sur les nouveaux capteurs de la future Pixel Watch 4, mais aussi sur son dispositif de recharge. La prochaine montre connectée de Google disposerait aussi de plusieurs changements intéressants sur le plan matériel.

L’affichage always on de l’actuelle Pixel Watch 3 XL (45 mm), pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Google est dans la dernière ligne droite avant la commercialisation de ses nouvelles Pixel Watch 4, dont l’officialisation est attendue mercredi 20 août. Preuve en est, une fuite nous laisse consulter plusieurs documents marketing que la firme a visiblement déjà commencé à envoyer aux revendeurs de ses prochaines montres connectées, et ce à des fins de formation.

Ces quelques pages de documentation nous renseignent sur au moins deux changements intéressants côté design : l’introduction de ce que Google appelle le « Gen 3 sensor hub », mais aussi celle d’un nouveau dispositif voué à la recharge, dont un nouveau chargeur. En parallèle, un tableau également en fuite tend à confirmer la présence d’un boîtier de taille équivalente à celui des actuelles Pixel Watch 3.

La Pixel Watch 4 de moins en moins mystérieuse…

Google parle en premier lieu d’« avancées technologiques significatives par rapport à ses prédécesseurs », avant de décrire plusieurs « améliorations clés » ayant été apportées au design. On nous décrit alors un « design haut de gamme », mais aussi de nouvelles fonctions d’affichage permettant plus de clarté et de réactivité, ainsi que des « capacités de recharge accélérées ». Google évoque aussi, entre autres, un « suivi d’activité précis grâce au hub de capteurs de troisième génération ».

C’est d’ailleurs ce capteur cardio « Gen 3 sensor hub » que l’on voit en détail sur l’un des visuels en fuite. Google, pour sa part, évoque enfin un design plus courbé, plus doux, et conçu pour durer au travers de pièces en verre conçues en partenariat avec Corning Gorilla Glass.

Le capteur de fréquence cardiaque de la Pixel Watch 3 pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

« Découvrez la nouvelle ère du design 3D façonné par l’eau avec le premier verre de protection incurvé et bombé en 3D, qui permet à l’écran de s’étendre plus loin que jamais vers les bords », décrit la marque. Google se plaît également à décrire son nouveau dock de recharge comme étant « beaucoup plus rapide » que ce que l’on connaissait jusqu’à présent. En l’occurrence, la recharge serait 25 % plus véloce.

Ce dispositif devrait également offrir une « détection de l’humidité », tout en assurant un meilleur contact avec les connecteurs de la montre. Toujours selon ces documents, la version 41 mm de la montre serait par ailleurs en mesure d’offrir jusqu’à 30 heures d’autonomie, contre un maximum de 40 heures pour la version 45 mm.

Plus marginalement, Google évoque enfin une intégration toujours plus profonde de son IA Gemini dans cette nouvelle tocante connectée, qui devrait ainsi offrir une plus grande variété de fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle… mais c’est à vrai dire le contraire qui aurait été surprenant.