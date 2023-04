Android 14 : les appels seront enfin moins envahissants

La prochaine version majeure d'Android dévoile peu à peu ses nouveautés à celles et ceux qui testent actuellement le nouvel OS dans sa première version bêta. Et un journaliste a découvert un changement qui devrait faire parler de lui : la possibilité de désactiver l'affichage des alertes en plein écran pour les réduire à des bulles de notification.

La première version bêta d’Android 14 est disponible depuis quelques jours pour les possesseurs de certains appareils Pixel. C’est notamment le cas du journaliste Mishaal Rahman, spécialiste de ce système d’exploitation mobile, qui dévoile sur son compte Twitter, vidéos à l’appui, ses différentes trouvailles dans les nouvelles fonctionnalités proposées.

L’une d’elles pourrait rassurer bon nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices d’un smartphone Android. Après un paramétrage plutôt simple, il sera possible de réduire toutes ou seulement certaines alertes en plein écran à de simples bulles de notifications. Ce sera valable pour l’application réveil, les appels téléphoniques, les visios WhatsApp, etc.

Une évolution qui devrait plaire aux personnes qui supportent mal les coups de téléphone et pour qui cela représente une véritable « source de stress » comme le détaillait le journal 20 minutes dans un article sur le sujet. Si la notification sera bel et bien affichée, l’appel se présentera de façon nettement moins intrusive.

Après la possibilité de forcer les applications à utiliser par défaut une barre de navigation transparente qui pourrait rendre toutes les applications plus jolies, le développement d’Android 14 s’est tourné une nouvelle fois vers les autorisations accordées aux logiciels installés, et plus précisément sur la manière dont les notifications sont affichées.

Dans une série de courtes vidéos de démonstration publiées sur Twitter, le journaliste Mishaal Rahman montre comment une alarme de réveil ou un appel s’affichent dans une bulle de notification, plutôt qu’en plein écran. Que l’on se rassure, ce n’est pas pour autant que l’on passera à côté de l’alerte, celle-ci se présentant simplement plus discrètement.

Mini Android 14 feature spotlight:

You can now control whether apps can send you full-screen notifications!

This is done by going to Settings > Apps > Special app access > Manage full screen intents, as shown in these screenshots. pic.twitter.com/3pNPrDJ1zT

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 13, 2023