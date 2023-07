Cowboy baisse le prix de ses vélos électriques avec ces nouvelles versions

Les vélos électriques Cowboy remodèlent leur gamme avec des versions moins chères. Mais il faut faire quelques concessions, avec des équipement réduits et une connectivité restreinte. De quoi faire encore plus de mal à VanMoof ?

Pendant que son concurrent néerlandais VanMoof tente de survivre, Cowboy assène un coup de poignard en dévoilant une nouveauté. Le fabricant belge de vélos électriques connectés repense sa gamme avec plusieurs versions par modèle.

La marque conserve toutefois les trois déclinaisons actuelles : le nouveau Cowboy Cruiser que l’on a pu essayer par Frandroid, le Cruiser ST (cadre ouvert) et le Classic à position sport. Chacun de ces trois VAE peut désormais être configuré en trois versions, soit neuf au total.

Une configuration de base dépouillée

Désormais, existe une configuration de base “Core”, reconnaissable par sa transmission par chaîne, en place de la courroie, toujours à vitesse unique. C’est un élément bien moins cher, mais plus bruyant, nécessitant un graissage et nettoyage régulier. Surtout, Cowboy n’intègre pas de carter qui aurait pu protéger les pantalons et chaussures des salissures.

Il ne possède pas non plus la connectivité complète via l’application, avec toutefois le compteur, quelques statistiques de trajets et le GPS via Google Maps. Le Cowboy Core change aussi de potence, perdant sa jauge de batterie à 10 LED et la recharge de téléphone via induction. Et il n’est disponible qu’en coloris noir, avec un chargeur plus lent (2 ampères au lieu de 3). Autre changement, l’assistance AdaptivePower apparue au printemps disparaît ici, prenant le nom d’“Intuitive Power”.

Une version intermédiaire, mais le vélo Cowboy complet reste

La seconde variante “Core + Connect” de Cowboy ajoute justement les fonctionnalités de connectivité du vélo d’origine. On y retrouve la détection de chute, les alertes prédictives, le Share My Ride ou la possibilité de passer par l’application Apple Watch. Il complète avec le mode AdaptivePower nivelant l’effort en fonction du dénivelé ou autres conditions pouvant freiner le vélo.

La troisième et dernière option “Performance + Connect” est le vélo d’origine complet. Il dispose de toute sa connectivité, de la courroie carbone, ajoutant le guidon avec chargeur induction et jauge de batterie, ainsi que le chargeur rapide. C’est aussi la seule version pouvant opter pour les 5 coloris dont les Figue, Lavande, Argile et Sable, même le Cowboy Cruiser qui ne les proposait pas au départ.

Un vélo Cowboy au prix réduit de 500 euros

Cette nouvelle gamme de vélos électriques est l’occasion de revenir à des tarifs plus accessibles. Certes, on ne retrouve pas le modèle d’origine de lancement à 2 790 euros comme en 2021, mais le Cowboy Core passe à 2 490 euros, soit 500 euros de moins qu’auparavant. Le Core + Connect affiche 2 790 euros, et le complet Performance + Connect est à 2 990 euros, sans changement de prix donc.

Attention, ces tarifs sont probablement temporaires. La firme a déjà averti vouloir augmenter ses vélos électriques en août, et cela devrait concerner cette nouvelle gamme. Les délais de livraison ont également bondi, de 5 semaines au minimum et jusqu’à octobre pour certaines configurations si vous commandez maintenant.

