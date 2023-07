Vélos électriques : les Cowboy changent de nom

À l’occasion du lancement de son tout nouveau Cruiser, la marque belge Cowboy fait évoluer le patronyme de ses vélos électriques actuellement au catalogue.

Le spécialiste des vélos électriques connectés, Cowboy, a profité du 3 juillet 2023 pour lever le voile sur un tout nouveau modèle, le Cowboy Cruiser. Cette version située à mi-chemin entre le Cowboy 4 et Cowboy 4 ST n’est pas la seule nouveauté présentée.

Changement de nom

En effet, il n’y a plus lieu d’être de les nommer ainsi, puisque l’entreprise belge fait évoluer le patronyme de ses produits. Le Cowboy 4 devient le Classic, lorsque le Cowboy 4 ST doit maintenant se faire appeler Cruiser ST. Au total, trois VAE distincts composent l’offre de la marque :

Cowboy Classic : cadre haut, guidon très légèrement courbé ;

Cowboy Cruiser ST : cadre ouvert, guidon courbé et plus haut ;

Cowboy Cruiser : cadre fermé, guidon courbé et plus haut ;

Notre essai du Cowboy Cruiser

« Cette réflexion est également à l’origine de notre stratégie de changement de nom, qui permet aux clients d’acheter plus facilement le modèle qui leur convient le mieux. Nous sommes déterminés à faire adopter le vélo par le plus grand nombre de personnes possible », a déclaré lé directeur du design, Richard Bone, dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

À noter que Frandroid a déjà pu essayer le Cowboy Cruiser durant plusieurs jours, en voici un retour d’expérience.

