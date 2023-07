Cowboy dégaine un nouveau vélo électrique : tout ce qu’il faut savoir

La marque belge Cowboy lève le voile sur un nouveau vélo électrique situé à mi-chemin entre ses Cowboy 4 et Cowboy 4 ST actuels : voici donc le Cruiser, disponible dès le 3 juillet au prix de 2990 euros.

Lancée en 2017, la marque Cowboy a réussi à se faire un nom et une place sur le créneau des vélos électriques connectés. En 2022, l’entreprise belge a commercialisé sa quatrième génération de VAE, les fameux Cowboy 4 et Cowboy 4 ST. Ils sont aujourd’hui rejoints par une troisième version répondant au nom de Cruiser, nous apprend la marque.

Ce Cruiser se situe à mi-chemin entre les deux modèles actuels : il reprend le cadre fermé du premier, mais opte pour le guidon plus courbé du second. « Ce nouveau vélo électrique a été développé à la suite des commentaires de la communauté urbaine de Cowboy, qui avait demandé une position de conduite à la hollandaise, plus droite, afin d’améliorer la posture et la visibilité sur la route », indique l’entreprise.

Une évolution en douceur

Cowboy précise en outre avoir installé une nouvelle selle plus large censée, logiquement, favoriser le confort grâce à une plus grande surface d’assise.

Il est aussi question d’un rapport de vitesse plus élevé « pour permettre une conduite plus détendue ». De son côté, le guidon surélevé et incurvé tend à favoriser une position plus naturelle des mains. Pour le reste, rien n’évolue. Ici, il s’agit surtout d’une évolution en douceur avant tout axée sur le format du biclou.

Ce Cowboy Cruiser reprend ainsi la fiche technique de ses compères : batterie amovible dont la capacité n’a pas été précisée — on imagine qu’elle est identique aux autres –, courroie en carbone, freins à disque hydrauliques, garde-boue et pneus anti-crevaison de 47 mm d’épaisseur. Son poids, lui, atteint les 19,3 kg, soit peu ou prou la même valeur que le Cowboy 4 ST.

D’ailleurs, n’appelez plus les Cowboy 4 et Cowboy 4 ST de la sorte : leurs noms changent.

Quadlock et Google Maps au menu

La caution technologique de la marque reste bien évidemment d’actualité : le cockpit intègre ainsi un support quadlock et une charge sans fil. L’occasion parfaite d’apposer son téléphone et de profiter de la toute dernière fonctionnalité de l’application Cowboy : un service de navigation basé sur Google Maps. Un vrai plus.

« Le nouveau Cruiser sera disponible à l’essai dans les magasins et via son réseau pratique de pilotes d’essai, à réserver sur le site web », conclut la marque. Pour rappel, le fabricant ambitionne de recruter 300 nouveaux partenaires dans 60 villes du Vieux Continent d’ici la fin de l’année 2023.

Tester et directement acheter un Cowboy dans l’une des boutiques partenaires sera ainsi possible. Les villes de Paris, Lille, Nancy, Lyon et Marseille sont pour le moment concernées en France – SAV uniquement pour ces deux dernières.

Cowboy Cruiser : prix et disponibilité

Quant au prix, le Cruiser s’aligne sur ses cousins : 2990 euros, pour une disponibilité dès le 3 juillet 2023. À savoir désormais si la hausse de prix de son catalogue récemment annoncée par Cowboy, et prévue pour août prochain, s’appliquera aussi à ce nouveau venu. Entre nous, on ne voit pas pourquoi il serait épargné. Même si nous ne sommes pas à l’abri d’une belle surprise.

