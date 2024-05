Les vélos électriques Cowboy vont très bientôt augmenter de prix : voici quand et de combien

La marque belge Cowboy a l’intention d’augmenter le prix de ses vélos électriques Cruiser et Cruiser ST, à compter du 10 juin. Une hausse de 300 euros est à prévoir.

Cowboy fait partie des constructeurs de vélos électriques réputés pour ses VAE urbains connectés. Le fabricant belge s’appuie aujourd’hui sur une gamme de cinq modèles : trois sont purement taillés pour la ville (Classic, Cruiser, et Cruiser ST), deux autres ont été conçus pour s’aventurer sur les sentiers battus et autres petits chemins (Cross et Cross ST).

En ce printemps 2024, Cowboy a décidé de réajuster la grille tarifaire de son offre en augmentant le prix de ses Cruiser et Cruiser ST, apprend-on dans un mail envoyé à la rédaction. Vendu 2699 euros à l’heure d’écrire ces lignes, ce binôme grimpera à 2999 euros à compter du 10 juin 2024. Soit un bond de 300 euros (+11 %).

Attention : ce nouveau montant de 2999 euros n’inclut aucune option. Il faudra ainsi débourser 299 euros pour le pack Performance (Adaptative Power, recharge sans fil intégrée, meilleure batterie, charge rapide) ou bien 199 euros pour la connectivité améliorée Cowboy Connect (alerte prédictive, fonctions fitness, détection des collisions). Soit un total de 3497 euros toutes options comprises, en coloris noir (gratuit).

La rentabilité avant tout

Admettons que dans cette configuration, la note commence à devenir diablement salée. À presque 4000 euros, moult alternatives existent sur le marché, elles aussi avec des options de connectivité intéressantes comme le proposent les solutions de Bosch par exemple. Cowboy, attention à ne pas se brûler les ailes.

Pour rappel, Cowboy cherche toujours à devenir rentable sur le long terme. Le seuil de rentabilité a certes été atteint en juillet 2023, mais plus aucune nouvelle annonce en la matière n’a été faite depuis. D’autant plus que la filière du cycle a connu une année 2023 brutale, et dont la mauvaise dynamique semble se poursuivre en ce début 2024.