« Une pratique irresponsable et dangereuse » : les vélos électriques Cowboy dans le viseur de la justice

Incitant les cyclistes à se défier au guidon des vélos électriques, la fonction “Race” de Cowboy est suspendue à Amsterdam et fait même l’objet d’une enquête en Belgique.

Source : Cowvboy

Lors de notre prise en mains du nouveau Cowboy Cross, le vélo électrique inédit à suspension, la marque belge donnait aussi un aperçu d’une nouvelle fonctionnalité : les challenges. Ces défis sont des jeux lors de la conduite du vélo électrique, individuels ou en communauté avec d’autres cyclistes.

Parmi eux, « Race » consiste à un sprint sur 500 mètres pour arriver le premier. Déjà à ce moment-là, nous avions émis notre inquiétude sur la capacité à détourner l’attention de la route ou à rouler de manière plus agressive.

“Amsterdam n’est pas une piste de course”

La maire d’Amsterdam Femke Halsema, ville où le vélo est roi, porte un avis encore plus dur en qualifiant le jeu Race de Cowboy de “complètement absurde”.

“Je trouve répréhensible de faciliter littéralement les courses de rue sur les pistes cyclables d’Amsterdam”, confie Elise Moeskops membre du conseil municipal, “nous assistons à de plus en plus d’accidents terribles avec des vélos électriques, principalement gonflés. Et les victimes sont souvent très jeunes”. Cette élue, mais aussi activiste écologique de D66, a même publié un contenu spécialement sur le sujet, preuve que le vélo est une affaire sérieuse aux Pays-Bas.

Le jeu Race invite à sprinter sur 500 mètres pour battre un autre cycliste. // Source : (Capture site Cowboy)

En réponse, Cowboy a annoncé à Cities Today “coopérer avec la ville d’Amsterdam pour discuter de sécurité”. La marque a également suspendu le jeu “Race” jusqu’à nouvel ordre, uniquement dans la capitale néerlandaise. Elle précise que les jeux “ne sont pas des courses et nous recommandons aux cyclistes de choisir des endroits sûrs avant de démarrer les jeux”.

Une enquête ouverte en Belgique contre Cowboy

Pire pour Cowboy, une enquête judiciaire est ouverte par le parquet de Bruxelles (Belgique) depuis ce mardi 30 juillet. “Cowboy est soupçonné de permettre à ses clients de faire courir des vélos électriques les uns contre les autres par le biais de ‘jeux passionnants’ via leur application” annonce le communiqué, “il s’agit d’une pratique irresponsable et dangereuse.”Dans le même temps, l’article de blog dédié à Race a disparu du site de Cowboy. Un signe de l’abandon total et partout ? Toutefois, des contenus dédiés comme ce reel Facebook promeuvent encore le jeu.