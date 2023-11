L’excellent vélo électrique Cowboy Classic est près de 1 000 € moins cher pour le Black Friday

Connu pour être l’équivalent de Tesla pour le vélo, Cowboy propose des vélos électriques de qualité, comme c'est le cas pour le modèle Classic, qui est actuellement en promotion à 2 390 euros au lieu de 3 290 euros pour le Black Friday chez Darty.

Cowboy a beau être une marque jeune (créer en 2017), aujourd’hui, elle a réussi à se faire un nom dans le paysage des vélos électriques. Le constructeur propose des VAE haut de gamme, urbains, au design épuré et connecté via une application. Si ces derniers vont font de l’œil, mais que leur prix vous freine, sachez qu’en ce moment le modèle Classic est près de 1 000 euros moins cher pour le dernier jour du Black Friday.

L’offre Cowboy, c’est quoi ?

près de 1 000 € de remise sur un vélo Classic, Cruiser et Cruiser ST,

Un design épuré et bien travaillé

De bonnes performances

Au lieu de à 3 290 euros, le VAE Cowboy Classic est actuellement en promotion à 2 390 euros chez Darty. On le trouve également en promotion à 2 490 euros sur le site officiel, aux côtés des modèles Cruiser et Cruiser ST vendus aux mêmes prix.

Cowboy Classic

Sur le Cowboy Classic, les finitions sont tout bonnement parfaites. En intégrant directement les câbles – même de freins – dans le guidon et ne faisant apparaître aucune soudure, on est face à un bel objet. Dans la gamme, c’est le plus typé sportif par son cadre fermé, sa potence basse et sa selle ferme, qui vous pousse à adopter une position dite active, portée vers l’avant.

Destiné à la ville, pour les courtes, moyennes ou longues distances, son autonomie permet à la fois d’habiter en banlieue ou dans le centre-ville afin de se déplacer en toute quiétude.

Cowboy Cruiser

Pour ceux qui ne sont pas fans de la position très penchée du Classic, la marque a lancé en juillet dernier le Cruiser. Il reprend à l’identique le cadre, mais aussi les roues, ses garde-boue, son moteur et sa transmission. Ce qui change, c’est le confort. Le guidon est plus courbé et plus large. De ce fait, les bras sont plus hauts et le cycliste roule avec une position plus droite.

Nous avons aussi noté durant notre prise en main, que la selle est bien plus agréable que celle du modèle Classic. Elle est plus rembourrée et donc plus confortable, acceptant aussi plus de poids. Il s’agit tout simplement d’une version plus confort, adapté aux trajets du quotidien, sans pour autant sacrifier le style du cadre haut du Classic.

Cowboy Cruiser ST

Le Cowboy Cruiser ST, signifiant « Step Through » est un vélo électrique avec un cadre ouvert pour faciliter l’enjambement. Il est aussi beaucoup plus confortable avec une selle plus rembourrée et plus large, une position de conduite plus droite grâce à la potence haute et un guidon courbé. Ce VAE au style soigné est réactif, agréable à conduire et clé en main grâce à un usage simplifié. En revanche, il se montre poussif sur les côtes.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday a officiellement commencé le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée de prolongations sur les promotions.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.