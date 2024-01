On a vu le Tesla Cybertruck : nos premières impressions sur cette « voiture » électrique très particulière

Lors de notre voyage aux États-Unis pour couvrir le CES de Las Vegas, nous avons eu la chance de voir deux Tesla Cybertruck. Le premier dans un showroom de la marque, le second sur un parking public. Voici nos premières impressions sur cette voiture électrique très particulière.

Le Tesla Cybertruck est un pickup 100 % électrique conçu et produit par Tesla, la firme d’Elon Musk. Il s’agit d’une voiture électrique, malgré son design dont les avis sont très tranchés. Et pour se rendre compte de la démesure de la chose, il faut voir le Cybertruck en vrai. C’est l’occasion que nous avons eu, à deux reprises, lors de notre virée aux États-Unis à l’occasion du CES 2024.

Je suis personnellement allé voir le Cybertruck dans un showroom Tesla à Los Angeles, tandis que mon collègue Omar a, pratiquement au même moment, croisé la route du pickup sur un parking à San José, près de San Francisco. Voici donc toutes nos photos, ainsi que nos avis et impressions.

Un gabarit impressionnant… mais indescriptible

La première chose qui saute aux yeux, lorsqu’on voit un Cybertruck « en vrai », c’est sa taille. Son gabarit est impressionnant… mais aussi indescriptible. Habituellement, on arrive facilement à dire si une voiture est longue ou « grosse ». Ici, difficile à dire, tant les proportions sont… étonnantes ! La forme inhabituelle de la carrosserie empêche toute comparaison avec une voiture ou un pickup traditionnel.

Selon les angles, on a l’impression d’avoir affaire à une voiture immense. Mais dès que l’on se déplace un peu autour de la voiture, cette sensation disparaît un peu. On imagine que cela s’explique par le toit fuyant, à l’avant et à l’arrière, qui rend le pickup moins haut visuellement que ses concurrents.

On pense notamment au Rivian R1T que nous avons pu conduire là-bas pendant 24h (notre essai est à venir). Il est plus court et moins large, mais donne l’impression de prendre plus de place sur la route que le Cybertruck. D’un point de vue subjectif, je préfère le design du pickup Rivian à celui du Tesla.

Une publicité « gratuite » pour Tesla ?

Mais il faut tout de même avouer que les lignes du Cybertruck ne passent pas inaperçues et sont assez réussis. À une condition. Être à l’aise avec le fait de vivre dans le futur (ou dans celui imaginé par Elon Musk), et d’être l’objet de tous les regards dans la rue. Car oui, impossible de rouler avec un tel engin sans que tout le monde ne se retourne sur votre passage. Et c’est peut-être là, le secret de la réussite du Cybertruck.

Car le showroom Tesla que nous avons visité se situe dans un immense centre commercial en plein Los Angeles. De nombreux passants se sont arrêtés pour photographier cette voiture, sans même être intéressés par l’achat de celui-ci. Un bel objet publicitaire, qui rapporte de l’argent à la firme américaine !

Des détails venus du futur

Dans le détail, il est vrai que Tesla réussi à mixer un design classique à un coup de crayon futuriste. On pense ainsi aux deux immenses bandes LED sur les pare-choc avant et arrière. Une signature lumineuse que l’on retrouve de plus en plus sur les voitures récentes.

Mais finalement, ce qui fait la spécificité de cette voiture, ce sont ses angles nets, bruts, presque tranchant. On ne trouve pas d’arrondi sur la carrosserie du Cybertruck. Et c’est notamment pour cette raison que le pickup de Tesla n’a pas le droit d’être commercialisé en Europe !

On peut aussi s’attarder sur les roues du Cybertruck. Elles sont… assez indescriptibles, du fait de l’enjoliveur et des pneus, dont leur forme a été spécialement étudiée avec Goodyear pour donner un aspect baroudeur du futur au pickup.

Les photos d’Omar, prises sur un parking, permettent de se rendre encore mieux compte du design et du gabarit hors norme du Cybertruck, face à quelques modèles plus conventionnels de voitures.

Une caméra… et des traces de doigt

Nous n’avons malheureusement pas pu monter à bord du Cybertruck. Mais nous avons quand même pu nous approcher suffisamment proche pour apercevoir la fameuse caméra avant, placée dans le pare-choc. C’est elle qui devrait permettre de faire passer les Tesla dans une autre dimension. De quoi leur apporter une véritable vue à 360 degrés pour les manœuvres de parking, tout en améliorant leurs capacités en conduite semi-autonome.

Mais ce qui nous a le plus marqué et ce qui a laissé le plus de traces dans notre esprit… ce sont les traces de doigts. Le pickup de Tesla était protégé par un filet de sécurité nous empêchant de le toucher. Mais cela n’a pas empêché la présence de quelques traces de doigts sur la carrosserie en acier inoxydable. Assez visibles.

On n’imagine pas alors la quantité de traces de doigts sur une voiture dans la vie de tous les jours, soumises à la curiosité des passants ou tout simplement à une utilisation quotidienne.

Dans le showroom Tesla, le Cybertruck était accompagné du Cyberquad pour enfant que nous avions pu essayer il y a quelques mois. En attendant la version adulte, qui doit accompagner le Cybertruck à terme.

Difficile de se faire un avis tranché sur le design du Cybertruck après une rencontre avec ce pickup électrique. J’imagine que c’est un peu comme tout bon album de musique qui se respecte. La première écoute est déroutante, mais pas déplaisante. Puis les différentes écoutes successives permettent de mieux apprécier l’œuvre. Est-ce que ce sera similaire avec la nouvelle voiture de Tesla ? Seul l’avenir nous le dira…

N’hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.