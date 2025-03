Renault lance une nouvelle version de sa R5 électrique, mais pas celle qu’on attendait

Quasiment un an après la présentation officielle de la série spéciale Roland-Garros sur sa R5, et à quelques mois de l’ouverture du tournoi de tennis éponyme, Renault vient d’ouvrir les commandes pour son modèle… Mais pas (encore) pour tout le monde ! Voici les tarifs de cette petite voiture électriques très chic.

L’univers du tennis et de l’automobile se croisent à nouveau avec la Renault 5 E-Tech Roland Garros, une édition spéciale qui célèbre le prestigieux tournoi parisien.

Après plus de trois décennies de partenariat entre Peugeot et Roland Garros, c’est désormais Renault qui porte les couleurs du célèbre événement sportif depuis 2022.

Tout est dans le détail

Présentée en avril 2024, il y a quasiment déjà un an donc (et même encore avant avec un concept !), cette édition spéciale de la Renault 5 E-Tech est disponible sous quatre teintes : Blanc Nacré, Bleu Nocturne, Noir Étoilé, et un Gris Schiste Mat, cette dernière étant exclusive à cette série spéciale.

La Renault 5 E-Tech Roland-Garros avec sa teinte Gris Schiste Mat exclusive // Source : Renault

Ce modèle se démarque par des éléments esthétiques spécifiques, sans ajouter d’équipements supplémentaires par rapport à la R5 la plus haut de gamme « Iconic Cinq ».

La version Roland-Garros reçoit un jonc de toit en chrome satiné et des jantes diamantées de 18 pouces en noir brillant avec un cabochon central assorti.

L’habitacle de cette Renault 5 E-Tech Roland Garros adopte une sellerie spécifique en tissu recyclé gris clair, avec un tissage graphique inspiré des tenues sportives. Certaines zones en maille ajourée apportent une touche de modernité, tandis que des médaillons latéraux en TEP bleu ajoutent du contraste. Le logo Roland Garros est également embossé sur les dossiers des sièges avant.

D’autres détails rappellent le célèbre tournoi parisien, comme un tapis de charge à induction dans la console centrale couleur « terre battue ». Cette couleur se retrouve sur les surtapis de sol bouclés, évoquant les courts de Roland Garros. Enfin, des seuils de porte en aluminium brossé avec l’inscription « Roland Garros Paris » et un motif en « Croix de Saint-André » complètent cette ambiance exclusive.

Grosse batterie et gros moteur de rigueur

Sous le capot, la Renault 5 E-Tech Roland Garros reprend le groupe motopropulseur le plus haut de gamme, avec un moteur de 150 ch et une batterie de 52 kWh offrant jusqu’à 409 km d’autonomie WLTP. Le prix de cette édition spéciale est fixé à 36 490 euros, soit 1 000 euros de plus que la finition « Iconiq Cinq ».

Bien entendu, la voiture bénéficie, comme toutes les autres R5, du bonus écologique de 2 000 euros, et même jusqu’à 4 000 euros pour les clients concernés.

Pour les clients souhaitant acquérir ce modèle en priorité, Renault remet en place son système de réservation R-Pass. En versant 150 euros, les clients pourront configurer leur voiture avant tout le monde et seront livrés en premier. Dès le 6 mars, une période de commande préférentielle de six jours leur est réservée, jusqu’au 11 mars inclus.