Nouvelle Renault 5 électrique à 25 000 euros : la trouvez-vous trop chère ?

C'est peu de dire que la Renault 5 E-Tech électrique nous a tenu en haleine cette semaine. La nouvelle voiture électrique de Renault a beaucoup fait parler d'elle, et notamment via son tarif d'accès, fixé à 25 000 euros. Une question nous est venue à l'esprit : seriez-vous prêts à acheter cette R5 électrique à ce prix-là ? Venez voter dans notre sondage de la semaine !

Ça y est ! Après des années d’attente, la Renault 5 E-Tech a été dévoilée ce 26 février 2024 lors du Salon de Genève. Nous avons pu aller la découvrir en avant-première, avant d’en parler de façon assez extensive sur Frandroid.

Parmi la foule de choses à retenir sur cette R5 électrique, un élément a retenu notre attention : la version « premier prix » devrait se situer aux alentours des 25 000 euros (hors bonus écologique). Un tarif encore assez peu répandu dans le domaine des voitures électriques.

Une version qui doit faire avec quelques compromis

Évidemment, cette version d’accès devra faire sans les belles jantes, les jolies peintures et les grands écrans des voitures des photos officielles. On en sait d’ailleurs un peu plus : cette Renault 5 « premier prix » aura droit à une batterie de 40 kWh, de quoi lui faire parcourir 300 km en une seule charge.

Seulement voilà, tout n’est pas tout rose. Cette version n’arrivera que plus tard, courant 2025, laissant d’abord les R5 les plus chères au lancement. Ces dernières bénéficieront d’ailleurs d’une batterie plus grosse de 50 kWh, permettant d’annoncer 400 km d’autonomie – de quoi rallier sans trop de problèmes Paris à Marseille.

Le second problème (et plus embêtant), c’est que la Renault 5 à 25 000 euros sera manifestement dénuée de charge rapide. De fait, les arrêts de 30 minutes que proposent les versions plus onéreuses se transforment, au mieux, en des pauses de 2h30. Un sacré problème pour la polyvalence de la petite Renault.

Êtes-vous tout de même prêts à mettre 25 000 euros dans cette version ?

Même si, en euros constants, cette Renault 5 de 2024 est moins chère que la Renault 5 de 1972 et que le bonus écologique vient enlever 4 000 euros à la note (en 2024, du moins), la question peut se poser : seriez-vous prêts à mettre cette somme dans cette version d’accès ? La parole est à vous :

C'est une bonne surprise, je m'attendais à plus

J'espérais plus d'équipements pour ce prix-là

Elle reste trop chère pour une petite voiture

N’hésitez pas à donner les raisons de votre choix en commentaires, et à débattre de manière courtoise et respectueuse.