Non, la R5 électrique ne sera pas larguée sur longs trajets…. à condition de choisir la bonne version

La Renault 5 E-Tech, dispose d'une autonomie théorique de 400 km dans sa version dotée d'une batterie de 52 kWh. On vous explique pourquoi la R5 électrique n'aura pas peur des longs trajets sur autoroute. Mais à condition de choisir la bonne version.

La nouvelle Renault 5 E-Tech (dans laquelle nous avons pu monter à bord) a toutes les chances d’être la voiture de l’année 2024, et d’éclipser la Renault Scenic E-Tech qui vient de recevoir cette distinction. Il faut dire que la proposition de Renault est alléchante : un tarif abordable (à partir de 25 000 euros), et une autonomie maximale théorique qui peut atteindre 400 km, couplée à une recharge rapide.

Mais attention, car comme nous le mentionnons dans un autre article, la version d’entrée de gamme de la R5 électrique avec le moteur de 70 kW (95 ch) fera totalement l’impasse sur la recharge rapide DC (courant continu). Au lieu de moins de 35 minutes, il faudra alors environ 2h30 pour recharger de 10 à 80 % la batterie de 40 kWh avec la recharge AC (courant alternatif) de 11 kW.

Pour aller plus loin

Renault 5 E-Tech électrique : la version à 25 000 € a déjà un gros problème

La recharge rapide pour l’autoroute

La bonne nouvelle, c’est que les autres versions de la Renault 5 E-Tech intégreront bien la recharge rapide d’une puissance de 80 ou 100 kW selon la batterie. Que ce soit le moteur de 90 kW (122 ch) avec la batterie d’une capacité de 40 kWh (300 km d’autonomie WLTP) ou 52 kWh (400 km d’autonomie), mais également le moteur de 110 kW (150 ch) avec la batterie de 52 kWh. Et là, ça change tout.

Vous avez peut-être déjà lu notre papier sur le sujet. Mais 400 km d’autonomie théorique, sur une voiture électrique, ça permet de traverser sans encombre la France, de Paris à Marseille. En gros, une Tesla Model 3 avec une batterie de 50 kWh réclame 1h20 de recharge (en quatre arrêts) sur les 800 km du parcours. Mais elle se recharge en 25 minutes, soit environ 10 minutes plus rapidement que la R5.

Selon nos estimations, avec la R5 E-Tech et sa batterie de 52 kWh, il faudrait prévoir environ 25 minutes supplémentaires de recharge. Soit 1h45 de recharge au total avec le même nombre d’arrêts. C’est mieux qu’une MG4 Standard équipée d’une batterie équivalente (51 kWh) mais qui consomme plus et se recharge un peu plus lentement, et largement mieux que la Renault Zoé (52 kWh), qui met largement plus de temps à se recharger. En cause : sa recharge rapide qui ne l’est pas réellement à cause d’une puissance limitée à 50 kW.

Attention à bien choisir la bonne version

Ce petit exercice théorique devra bien entendu être complété par un essai en conditions réelles. Mais il permet de se rendre compte que l’autonomie n’est pas l’argument principal d’une voiture électrique pour les longs trajets. La vitesse de recharge est bien plus importante. C’est ce qui permet d’éviter de faire grimper le coût de la voiture, mais aussi son poids. Et donc de maîtriser sa consommation.

Avec une consommation optimisée, une batterie de taille adéquate et une recharge rapide, la Renault 5 E-Tech reste une voiture compacte. Mais elle est capable d’être utilisée comme une voiture principale, et réaliser les quelques longs trajets annuels sur autoroute, pour les vacances ou les week-ends. À condition de choisir la bonne version, avec la recharge rapide DC.