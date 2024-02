Garmin s’apprêterait à lancer une nouvelle montre running d’entrée de gamme, voici à quoi elle devrait ressembler

Le site 91Mobiles a partagé de nouvelles informations à propos de la future Forerunner 165, la prochaine montre de sport entrée de gamme de Garmin.

Il y a quelques jours, le site Fitness Tracker Test révélait que Garmin serait en passe de présenter sa nouvelle montre de sport d’entrée de gamme, la Forerunner 165. Il semble que le projet soit en bonne voie, suffisamment en tout cas pour que le site indien 91Mobiles ait pu mettre la main sur plusieurs rendus de la montre Garmin.

Cette semaine, 91Mobiles a en effet mis en ligne un article révélant de nombreuses informations au sujet de la future Garmin Forerunner 165. Pour rappel, cette montre connectée devrait venir succéder à la Forerunner 55, lancée en 2021. Le nouveau modèle se distinguerait essentiellement de la version précédente par son écran. À l’instar de ce que Garmin a pu faire avec le passage de la Forerunner 255 à la Forerunner 265 et de la Forerunner 955 à la Forerunner 965, la nouvelle Forerunner 165 serait en effet équipée non pas d’un écran LCD MIP transflectif, mais d’un dalle Oled ronde de 1,2 pouce de diamètre pour une définition de 390 x 390 pixels. De quoi permettre ainsi un affichage plus détaillé, des couleurs plus vives et un fort contraste.

Un nouveau capteur de fréquence cardiaque

L’autre nouveauté notable de la Forerunner 165 résiderait dans son capteur de fréquence cardiaque, le Garmin Elevate V4. Pour rappel, ce capteur permet non seulement la mesure de la fréquence cardiaque, mais également du taux d’oxygène dans le sang et de la variabilité de la fréquence cardiaque.

Selon les informations de 91Mobiles, la nouvelle Forerunner 165 profiterait en outre de 4 Go de stockage pour sa déclinaison « Music » et d’un altimètre barométrique pour mesurer le dénivelé. Elle devrait par ailleurs proposer, comme ses grandes sœurs, la détection des siestes. En fait, la principale différence avec la Forerunner 265 pourrait résider dans ses capacités de suivi GPS. Alors que la Garmin Forerunner 265 est compatible multi-GNSS et multibande, avec les fréquences GPS L1 et L5, la Forerunner 165 pourrait se contenter de la bande de fréquences L1.

La Garmin Forerunner 165 // Source : 91Mobiles La Garmin Forerunner 165 // Source : 91Mobiles

Du côté des rendus mis en ligne par 91Mobiles, on peut découvrir que la Forerunner 165 devrait bel et bien adopter les lignes de ses cousines, notamment avec des boutons latéraux allongés. Elle conserverait cependant un large espace autour de l’écran pour indiquer les fonctions des différentes touches — start/stop, retour, bas, haut et lumière.

Pour l’heure, on ne sait pas encore quand Garmin compte présenter officiellement sa Forerunner 165. Néanmoins, si les rendus marketing sont déjà dans la nature, cela suggère que la montre ne saurait tarder à être dévoilée. Pour le prix, on s’attend à un tarif inférieur à celui de la Forerunner 265, proposée à 499 euros. Pour rappel, la Forerunner 55 a été lancée à 200 euros et la Forerunner 255 était proposée au lancement à 350 euros. On peut donc imaginer un prix de lancement autour de 250 à 300 euros.