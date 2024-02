Garmin s’apprêterait à lancer une nouvelle montre de sport au prix plus accessible

D'après les éléments recueillis par le site Fitness Tracker Test, Garmin s'apprêterait à lancer, dans les prochaines semaines, une nouvelle montre de sport d'entrée de gamme.

L’an dernier, Garmin renouvelait sa gamme de montres de sport orientée vers la course à pied, le vélo ou la natation avec les nouvelles Forerunner 265 et 965. Un rafraîchissement de gamme qui permettait à la firme de proposer, pour la première fois, des écrans Oled sur ses montres de sport milieu de gamme. Cependant, le constructeur s’était cantonné jusqu’à présent au renouvellement de ses deux modèles Forerunner les plus premium, laissant de côté l’entrée de gamme, la Forerunner 55.

Il semble pourtant que Garmin s’apprête désormais à proposer une montre pour succéder à la Garmin Forerunner 55, comme le rapporte le site Fitness Tracker Test. Dans un article mis en ligne ce mercredi, le site allemand indique avoir décelé, sur le site Internet de Garmin, plusieurs indices suggérant que le constructeur s’apprêterait à lancer une nouvelle Garmin Forerunner 165 — ou Forerunner 65 — devant succéder à la Forerunner 55.

Comme c’était déjà le cas sur la Forerunner 55, la nouvelle Forerunner 165 serait le modèle d’entrée de gamme de la série Forerunner et miserait essentiellement sur le suivi d’entraînement en course à pied. Elle serait ainsi pourvue du même capteur de fréquence cardiaque Elevate 4 que les autres montres Garmin Forerunner, sans fonction d’électrocardiogramme, mais avec un suivi de la variabilité de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2). La montre profiterait par ailleurs d’un suivi des dynamiques de course, de la puissance en course à pied, d’une estimation de la VO2 Max et même de la détection de sieste.

Un nouvel écran Oled sur l’entrée de gamme

Pour l’écran de la Forerunner 165, Garmin passerait une nouvelle fois à l’Amoled, en lieu et place du MIP transflectif utilisé jusqu’à présent par le constructeur sur ses montres de sport. La montre connectée aurait ainsi droit à une dalle Oled de 1,2 pouce de diamètre avec une définition de 390 x 390 pixels pour un boîtier de 43 x 43 x 11,6 mm. La Forerunner 165 serait par ailleurs déclinée en deux versions, avec ou sans stockage de musique. C’était déjà le cas pour la Forerunner 255, mais Garmin a décidé, pour la Forerunner 265, d’intégrer d’office le stockage de musique. Qui dit écran Oled dit par ailleurs autonomie plus réduite et la Forerunner 165 aurait cette fois droit à 11 jours d’utilisation, dont 17 heures avec GPS activé.

Pour le GPS justement, c’est là où le modèle se distinguerait le plus de la Forerunner 265 lancée l’an dernier, puisque la nouvelle Forerunner 165 serait cantonnée à une seule bande de fréquence GPS L1 et non pas au multibande L1+L5 de ses grandes sœurs. Bien évidemment, on ne retrouverait pas non plus la cartographie.

Pour l’heure, Garmin n’a pas encore annoncé de date de sortie ou de prix pour sa Forerunner 165. Néanmoins, comme l’indique Fitness Tracker Test, si le site du constructeur est déjà préparé à accueillir les fiches produits, cela suggère un lancement dans les prochaines semaines.